EVN kiểm tra công tác cung ứng điện và dịch vụ khách hàng cao điểm nắng nóng tại EVNCPC 19/06/2026 11:14

(PLO)- Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên EVN chủ trì vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về tình hình cung ứng điện, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Vận hành an toàn, tin cậy, cấp điện ổn định

Tham dự buổi làm việc có ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV EVN, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn. Cùng dự có ông Nguyễn Huy Phước - Phó Trưởng phòng Điều độ NSMO, kiêm Trưởng phòng Điều độ CSO.

Về phía EVNCPC, tham dự và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc gồm Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC), Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC).

Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐTV EVNCPC báo cáo với lãnh đạo EVNCPC về tình hình cung ứng điện và công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng cao điểm nắng nóng 2026.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐTV EVNCPC cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty đã vận hành an toàn, tin cậy nguồn và lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Công suất phụ tải cực đại đạt 4.777 MW, tăng 18,2% so với cùng kỳ; sản lượng điện nhận đầu nguồn đạt 12.099,4 triệu kWh, tăng 8,8%. Đặc biệt, ngày 27-5-2026, sản lượng điện toàn khu vực lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày, đạt 100,5 triệu kWh.

Trước dự báo nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao trong mùa khô và cả năm 2026, EVNCPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, bao gồm: Nâng cao chất lượng dự báo phụ tải, tối ưu phương thức vận hành hệ thống điện, đẩy mạnh các chương trình điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đồng thời tăng cường đầu tư, nâng cấp lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Bên cạnh đó, toàn EVNCPC hiện có 1.925 khách hàng lớn đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất DR tiềm năng đạt 255,6 MW. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ngành điện chủ động điều tiết phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống trong các giờ cao điểm và góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNCPC tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, duy trì hiệu quả các kênh chăm sóc khách hàng 24/7, đẩy mạnh truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Các phản ánh liên quan đến hóa đơn tiền điện, chất lượng điện năng và mất điện đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng truyền thông.

Chủ động theo dõi, cảnh báo sản lượng điện tăng cao

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNCPC đã báo cáo những khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN ghi nhận những nỗ lực của EVNCPC trong công tác cung ứng điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện; tăng cường làm việc trực tiếp với khách hàng lớn để xây dựng các giải pháp phù hợp, bảo đảm tính thực chất và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Thành viên HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNCPC đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng trong mùa nắng nóng; chủ động theo dõi, cảnh báo sản lượng điện tăng cao, kịp thời hỗ trợ khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các giai đoạn phụ tải tăng cao.

Ông Cao Quang Quỳnh nhấn mạnh EVNCPC cần chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trước những thách thức trong công tác bảo đảm cung ứng điện thời gian tới; bám sát chỉ đạo của EVN, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, khách hàng và phát huy hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải để góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo EVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết Tổng công ty sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh đề nghị các Ban và đơn vị thành viên tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn, phản ánh trung thực tình hình thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó giúp Tổng công ty kịp thời đánh giá, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Theo ông, việc nhìn nhận đúng thực trạng và cùng nhau trao đổi trên tinh thần trách nhiệm là cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.