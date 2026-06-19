ACV: Vi phạm tại sân bay Long Thành được đánh giá 'rất tinh vi', vượt khả năng kiểm soát 19/06/2026 10:10

(PLO)- ACV cho rằng việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt giam liên quan các dự án hàng không đã tác động tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố tài liệu phục vụ phiên họp cổ đông thường niên diễn ra sáng 19-6.

Đáng chú ý, doanh nghiệp lần đầu đề cập trực diện đến tác động của việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, tạm giam đối với hoạt động và hình ảnh của tổng công ty.

Theo tài liệu gửi cổ đông, ACV cho biết ông Vũ Thế Phiệt - nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - nguyên Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách tổng công ty, đồng thời là Giám đốc Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan quá trình đầu tư xây dựng dự án sân bay Long Thành và Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Lãnh đạo công ty bị cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam

ACV nhìn nhận đây là sự việc ảnh hưởng rất tiêu cực đến uy tín, hình ảnh và tâm lý cổ đông. Doanh nghiệp cho biết theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm được thực hiện với thủ đoạn tinh vi, vượt ngoài khả năng kiểm soát của Hội đồng quản trị và nhiều cơ quan liên quan.

Tuy vậy, ACV khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của những người liên quan, không phản ánh bản chất hoạt động của doanh nghiệp.

“Các vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan”- báo cáo của ACV nêu.

Dự án sân bay Long Thành khi đi vào khai thác sẽ đưa lại nguồn thu lớn cho ACV. Ảnh: V.LONG

Doanh nghiệp cũng cho biết đã thực hiện thay đổi nhân sự lãnh đạo theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng phục vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo ACV, với đặc thù quản lý hạ tầng giao thông trọng yếu quốc gia, hệ thống vận hành của doanh nghiệp được xây dựng theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế, có mức độ tự động hóa cao và không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.

Do đó, các hoạt động khai thác tại hệ thống cảng hàng không hiện vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn hàng không và chất lượng phục vụ hành khách.

Lợi nhuận dự kiến giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Bên cạnh những vấn đề liên quan nhân sự cấp cao, ACV cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh với điểm đáng chú ý là lợi nhuận dự kiến giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu công ty mẹ năm nay dự kiến đạt 21.141 tỉ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ còn 7.011 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 15.200 tỉ đồng của năm ngoái. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, đây sẽ là mức thấp nhất của ACV kể từ năm 2021.

Theo Hội đồng quản trị ACV, nhiều công trình mới trong giai đoạn 2025–2026 sẽ mang lại lợi ích trung và dài hạn nhưng trong ngắn hạn lại tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Năm nay, tổng mức đầu tư của ACV ước khoảng 286.900 tỉ đồng, còn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư khoảng 40.570 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm trước.

Về triển vọng thị trường, ACV đánh giá hoạt động kinh doanh vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi nhờ chính sách thị thực cởi mở hơn, thủ tục xuất nhập cảnh được cải thiện và các chương trình kích cầu du lịch.

Theo doanh nghiệp, nhu cầu đi lại quốc tế đang phục hồi tích cực, tạo điều kiện để các hãng hàng không mở rộng mạng bay.

ACV là đơn vị đang khai thác hầu hết các sân bay trên cả nước. Ảnh: V.LONG

Trong bốn tháng đầu năm, lượng khách quốc tế qua các sân bay do ACV quản lý tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, trong khi khách nội địa tăng gần 7%.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý tăng trưởng hàng không vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố khó dự báo như xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Trong năm 2026, ACV cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 nhằm bảo đảm tiến độ; đồng thời hoàn thành các dự án mở rộng sân bay Cà Mau, Nhà ga T2 sân bay Đồng Hới và Nhà ga T2 sân bay Cát Bi.

Song song đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh khai thác dịch vụ phi hàng không tại các đầu mối lớn như Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Nhà ga T2 Nội Bài nhằm gia tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động.