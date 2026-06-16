TP.HCM: Tăng cường cập nhật hướng dẫn giao thông tại các nút giao mới 16/06/2026 15:00

(PLO)- TP.HCM sẽ nghiên cứu bổ sung chiếu sáng và tăng cường các giải pháp hướng dẫn giao thông tại các nút giao mới.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui...) trên địa bàn, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Việc này nhằm bảo đảm hệ thống chiếu sáng công cộng và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Tăng cường cập nhật hướng dẫn giao thông tại các nút giao mới

Tuy nhiên, tại một số dự án trong giai đoạn tổ chức phân luồng giao thông tạm phục vụ thi công hoặc thời điểm mới hoàn thành đưa vào khai thác, việc điều chỉnh, cập nhật hệ thống hướng dẫn phân luồng từ xa đôi lúc chưa theo kịp diễn biến thực tế của lưu lượng phương tiện.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang rà soát, nghiên cứu bổ sung chiếu sáng và tăng cường các giải pháp hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: ĐT

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng cho biết sẽ tăng cường phối hợp thông qua các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân, các đơn vị chức năng và cơ quan báo chí; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý kịp thời cập nhật các nội dung hướng dẫn giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí nghiên cứu giải pháp tuyên truyền bằng các video clip mô phỏng nút giao và chỉ dẫn hướng lưu thông trực quan, giúp người dân dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, hạn chế lúng túng khi lưu thông qua các nút giao.

Đối với phản ánh liên quan đến hệ thống chiếu sáng đô thị tại các nút giao phức tạp như ngã ba Cát Lái và khu vực Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, Sở Xây dựng cho biết hệ thống chiếu sáng công cộng tại các khu vực này hiện đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh.

Trong đó, các nguồn sáng công suất lớn như đèn pha vách, đèn hầm chui và đèn cần vươn trên trụ cao được sử dụng nhằm bảo đảm độ rọi và độ đồng đều ánh sáng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, do đặc thù là các nút giao khác mức nhiều tầng, có nhiều nhánh rẽ đan xen cùng lưu lượng lớn phương tiện vận tải lưu thông vào ban đêm, các phương tiện có kích thước lớn có thể tạo ra những vùng bóng râm cục bộ, che khuất tầm nhìn của các phương tiện nhỏ hơn, đặc biệt là xe máy tại các vị trí chuyển làn.

Tiếp thu ý kiến phản ánh, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu điều chỉnh và tăng cường hệ thống chiếu sáng tại các khu vực nhánh rẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các nút giao quy mô lớn, đơn vị sẽ nghiên cứu bổ sung đèn chiếu sáng công suất lớn trên trụ cao và tăng cường chiếu sáng dưới dạ cầu.

Rà soát trước khi đưa công trình vào khai thác

Sở Xây dựng cho biết TP.HCM có lưu lượng lớn xe ô tô tải và xe container lưu thông, ảnh hưởng nhất định đến khả năng quan sát hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đồng thời có thể che khuất ánh sáng cục bộ tại các nhánh rẽ trong khu vực nút giao.

Do đó, trong quá trình triển khai các dự án giao thông, Sở đã lưu ý bổ sung đầy đủ hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông ngay từ giai đoạn lập và phê duyệt dự án.

Trước khi thông xe, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát hệ thống chiếu sáng, biển báo và vạch sơn đường nhằm bảo đảm các điều kiện vận hành an toàn cho người và phương tiện.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, tiếp thu ý kiến phản hồi từ người tham gia giao thông và cơ quan truyền thông để kịp thời yêu cầu các đơn vị quản lý điều chỉnh, khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình khai thác.