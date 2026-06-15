Cận cảnh công trình biểu tượng 380 tỉ đồng ‘thay áo’ bờ Nam sông Trà Khúc

Đô thị

Cận cảnh công trình biểu tượng 380 tỉ đồng ‘thay áo’ bờ Nam sông Trà Khúc

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Công trình được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng “Quảng Ngãi vươn mình ra biển lớn”.

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Sau gần 18 tháng thi công, dự án kè chống sạt lở kết hợp tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với khối lượng thực hiện đạt gần 88% giá trị hợp đồng.
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Dự án có tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng, được triển khai từ cuối năm 2024 nhằm xây dựng gần 1,2 km kè chống sạt lở, cải tạo và mở rộng vườn hoa Ba Tơ, chỉnh trang cảnh quan từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương cùng nhiều hạng mục điểm nhấn khác.
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Đến nay, toàn bộ phần kè tường đứng dọc sông Trà Khúc và các công trình trên kè đã hoàn thành. Các hạng mục mở rộng vườn hoa Ba Tơ, hệ thống thoát nước và công trình điểm nhấn cũng cơ bản hoàn thiện.
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Nổi bật trong tổng thể dự án là cụm bán cầu ánh sáng và đài vọng cảnh hình mũi thuyền vươn ra phía lòng sông Trà Khúc. Công trình được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng “Quảng Ngãi vươn mình ra biển lớn”.
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Theo đơn vị thi công, hai hạng mục này có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 750 m², sử dụng kết cấu ống và dầm thép kết hợp bản mặt bê tông cốt thép. Đây là dạng công trình lần đầu tiên được xây dựng tại Quảng Ngãi.
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Hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện, lắp đặt và chạy thử các thiết bị. Đại diện đơn vị thi công cho biết đây là hạng mục có kết cấu thép quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và độ hoàn thiện cao nên quá trình thi công khá phức tạp.
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Khi hoàn thành, cụm công trình sẽ được vận hành cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật bằng đèn LED đổi màu, điều khiển lập trình, tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm. Nhiều người dân địa phương kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan, check-in mới bên bờ sông Trà Khúc.
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Bên cạnh các hạng mục cảnh quan, dự án còn đầu tư xây dựng mới khoảng 1,2 km đường Tôn Đức Thắng chạy song song với đường Bà Triệu, kết nối đường Trường Sa với đoạn đường Tôn Đức Thắng hiện hữu phía Tây tại nút giao khác mức đầu cầu Trà Khúc 1 mới.
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Theo ghi nhận, phần lớn tuyến đường đã được tưới nhựa dính bám và sẵn sàng cho công đoạn thảm mặt đường. Công tác lát đá, lát gạch tại các khu vực cảnh quan và lối đi bộ cũng đang được triển khai đồng loạt.
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Các hạng mục trồng mới cây xanh, hình thành đường dạo bộ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trang trí và phun nước biểu diễn đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu đồng thời tiến hành san gạt mặt bằng, trồng cỏ và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để bảo đảm vận hành đồng bộ.
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Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các hạng mục thuộc vườn hoa Ba Tơ hiện trạng và khu vực mở rộng, từ đường Quang Trung đến nút giao Bà Triệu - cầu Trà Khúc 2, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-7. Sau khi nghiệm thu đợt 1, công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15-8.
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Riêng phần diện tích gần 3.200 m² thuộc quy hoạch đường Tôn Đức Thắng vẫn chưa được bàn giao mặt bằng nên chưa thể thi công. Chủ đầu tư cho biết nếu vướng mắc này được giải quyết đúng kế hoạch, đơn vị sẽ tổ chức thi công tăng tốc để hoàn thành 160 m đường còn lại trước ngày 30-10, qua đó hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa công trình vào khai thác.
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Vườn hoa Ba Tơ hiện là không gian xanh công cộng lớn nhất khu vực trung tâm đô thị Quảng Ngãi, nằm bên bờ Nam sông Trà Khúc. Khu vực này nằm giữa cầu Trà Khúc 1 và cầu Trà Khúc 2. Đồng thời là địa điểm được tỉnh lựa chọn để trang trí hoa xuân phục vụ người dân mỗi dịp Tết Nguyên đán.
NGUYỄN YÊN
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