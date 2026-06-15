Cận cảnh công trình biểu tượng 380 tỉ đồng ‘thay áo’ bờ Nam sông Trà Khúc
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Công trình được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng “Quảng Ngãi vươn mình ra biển lớn”.
Dự án có tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng, được triển khai từ cuối năm 2024 nhằm xây dựng gần 1,2 km kè chống sạt lở, cải tạo và mở rộng vườn hoa Ba Tơ, chỉnh trang cảnh quan từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương cùng nhiều hạng mục điểm nhấn khác.
Hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện, lắp đặt và chạy thử các thiết bị. Đại diện đơn vị thi công cho biết đây là hạng mục có kết cấu thép quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và độ hoàn thiện cao nên quá trình thi công khá phức tạp.