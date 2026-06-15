Cận cảnh công trình biểu tượng 380 tỉ đồng ‘thay áo’ bờ Nam sông Trà Khúc 15/06/2026 14:29

(PLO)- Công trình được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng “Quảng Ngãi vươn mình ra biển lớn”.