Quảng Ngãi có thêm cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc

(PLO)- Sau nhiều lần lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, cầu trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi đã thông xe.
Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng
xe máy, ô tô lưu thông nhộn nhịp trên đường qua đập dâng sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Video: Cận cảnh cây cầu thứ bảy bắt qua sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Đây là cây cầu đường bộ thứ bảy bắc qua hạ lưu sông Trà Khúc, nối phường Trương Quang Trọng với xã An Phú, đồng thời kết nối khu vực đảo Ngọc với hai bờ sông. Cầu được thông xe phục vụ người dân đi lại từ ngày 15-2. Theo ghi nhận, hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng tuyến, biển giới hạn tốc độ, vạch sơn phân làn, gờ giảm tốc… đã được lắp đặt đầy đủ, bảo đảm an toàn giao thông. Các phương tiện lưu thông thuận lợi. Theo nhiều người dân, quãng đường đi lại được rút ngắn so với trước đây phải đi vòng qua các cầu khác. “Khi cầu mới thông xe, từ nhà tôi qua bên kia sông chỉ mất vài phút. Tết này đưa cả gia đình đi thăm họ hàng, du xuân cũng tiện hơn nhiều”- anh Nguyễn Văn Phong, người dân phường Trương Quang Trọng, chia sẻ. Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư khoảng 1.498 tỉ đồng, khởi công tháng 7-2019, theo kế hoạch phải hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án chậm tiến độ và phải gia hạn qua nhiều mốc thời gian trước khi hoàn thiện các hạng mục chính để thông xe. Theo thiết kế, đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông. Hạng mục cống ngăn sông gồm 19 khoang với tổng bề rộng gần 720 m, có bốn khoang tràn piano và đường cá đi rộng 5 m. Phần cầu, đường qua đập dài khoảng 1,4 km, tạo thành trục giao thông mới bắc qua sông Trà Khúc. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, hạng mục cầu và đường đã hoàn thành, đủ điều kiện phục vụ người dân. Chủ đầu tư, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án. Theo đại diện chủ đầu tư, việc thông xe dịp Tết nhằm chia sẻ áp lực cho các trục đường trung tâm, đồng thời giúp người dân sớm tiếp cận, làm quen với tuyến kết nối mới. “Trong ngày đầu thông xe, bà con mừng, chúng tôi cũng cảm thấy vui khi việc đi lại thuận tiện hơn"- đại diện chủ đầu tư nói. Ngoài vai trò là cầu đường bộ, đập dâng còn có chức năng giữ nước, tạo cảnh quan mặt nước cho khu vực trung tâm, góp phần hạn chế xâm nhập mặn vào mùa khô, bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất. Công trình được kỳ vọng cải thiện môi trường, mở rộng không gian phát triển đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Với việc đưa vào khai thác tuyến qua đập dâng, đoạn hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km hiện có bảy cầu đường bộ bắc qua. Sự xuất hiện của cây cầu thứ bảy không chỉ tăng cường kết nối hai bờ sông mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông trong thời gian tới.