Quảng Ngãi có thêm cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc 23/02/2026 14:49

(PLO)- Sau nhiều lần lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, cầu trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi đã thông xe.