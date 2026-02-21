Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu siết kiểm tra xe khách, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn 21/02/2026 20:08

(PLO)- Ngoài yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt, xử lý nghiêm các vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu không để ùn tắc cửa ngõ cao tốc sau Tết.

Chiều mùng 5 Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số điểm trọng yếu trên địa bàn.

Tại nút giao Km1063 Quốc lộ 1, đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tư Nghĩa), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xuyên Tết, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông, bảo đảm người dân đi lại an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (áo đen) trực tiếp kiểm tra tình hình an toàn giao thông tại một số địa điểm trọng yếu.

Theo ông Giang, thời điểm sau Tết, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ lên cao tốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc. Do đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động điều tiết giao thông từ xa, không để xảy ra ùn tắc cục bộ tại lối vào cao tốc; kiên quyết xử lý các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định trên đường dẫn và vi phạm về tải trọng, tốc độ.

Kiểm tra tại Bến xe Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong điều tiết phương tiện, sắp xếp luồng tuyến, bảo đảm không để xảy ra tình trạng ứ đọng hành khách hoặc nâng giá vé trái quy định.

Ông Giang yêu cầu không để xảy ra tình trạng nâng giá vé xe trái quy định.

Tại đây, ông yêu cầu Ban Quản lý bến xe phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, quản lý phương tiện, lái xe; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá vé, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, không để phương tiện không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật xuất bến; yêu cầu các đơn vị vận tải kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn đối với tài xế trước khi hành trình bắt đầu, góp phần xây dựng môi trường bến xe văn minh, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi biểu dương tinh thần làm việc liên tục của lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) trên tuyến QL1A, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức tuần tra lưu động, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông tại các điểm có mật độ phương tiện cao. Ông nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án phân luồng khoa học, nhất là trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết khi lượng phương tiện từ các tỉnh, thành trở lại các đô thị lớn học tập, làm việc tăng mạnh; bảo đảm công tác hướng dẫn, điều tiết được thực hiện an toàn, thông suốt.