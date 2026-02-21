CSGT kiểm tra nồng độ cồn nhân viên đường sắt Ga Sông Phan 21/02/2026 16:17

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với cán bộ, nhân viên quản lý Ga Sông Phan tại Km 1582+860, xã Tân Lập.

Kiểm tra nồng độ cồn.

Ngay từ đầu giờ tối mùng 4 Tết (20-2), tổ công tác đã có mặt tại ga, triển khai công tác kiểm tra theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền. Bên cạnh việc đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn kiểm tra sổ nhật ký trực ban, hệ thống đèn tín hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu tại ga.

Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ, nhân viên Ga Sông Phan chấp hành nghiêm nội quy, quy định trong ca trực; không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công tác trực ban, vận hành tín hiệu được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong dịp cao điểm Tết.

CSGT kiểm tra sổ nhật ký trực ban.

Ông Nguyễn Văn Công, nhân viên Ga Sông Phan, cho biết: Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân thực hiện kiểm tra đột xuất tại ga đúng quy trình, đúng trách nhiệm. "Với cương vị là nhân viên nhà ga, tôi luôn chấp hành nghiêm nội quy, thực hiện đúng khẩu hiệu ‘Đã uống rượu, bia không lái xe; đã lên ban không có nồng độ cồn”"- ông Công nói.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường sắt qua khu vực Bình Thuận (cũ) từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, gây lo ngại trong dư luận. Đáng chú ý là khoảng 0 giờ 40 phút rạng sáng 7-2, tại km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một nhân viên tuần đường tử vong. Thời điểm trên, tàu khách SE2 lưu thông hướng Nam – Bắc do lái tàu L.H.T (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, bất ngờ va chạm với một người đi bộ trên đường ray.

CSGT kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu tại ga.

Nạn nhân là ông N.V.P (35 tuổi, trú thôn Tân Quang, xã Tân Lập) là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung Sông Phan – Công ty Đường sắt Sài Gòn.

Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân phụ trách tuyến đường sắt, cho biết: Trong thời gian tới, Trạm CSGT Hàm Tân sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra đột xuất tại các nhà ga trên tuyến phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt.

Việc kiểm tra đột xuất nồng độ cồn đối với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến điều hành chạy tàu thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong những dịp cao điểm lễ, Tết.