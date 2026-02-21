Những kết quả lớn trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm 21/02/2026 11:04

(PLO)- Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Theo TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 18 đến 20-2 (giờ địa phương).

Kết thúc chuyến tham dự cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV. Đó là Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, Việt Nam đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông.

“Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông” – theo ông Lê Hoài Trung.

Nhân dịp tham dự Cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine. Đồng thời, khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của nước ta là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam.

Trong những cuộc trao đổi nhân dịp này, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để đảm bảo cho sự ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Sắp tới Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại rất quan trọng

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có những cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các quốc gia tại khu vực Trung Đông và các nước ở những khu vực khác tham dự cuộc họp.

Với nước chủ nhà, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho hay Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sỹ Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ…

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Cùng đó là chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

“Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng XIV, mà trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng” – ông Lê Hoài Trung nói và thông tin sắp tới sẽ là những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của Việt Nam với các nước láng giềng.