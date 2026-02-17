Tổng Bí thư Tô Lâm sắp có chuyến công tác tại Hoa Kỳ 17/02/2026 11:32

(PLO)- Từ 18 đến 20-2, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến ngày 20-2.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17-11-2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Trả lời báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại Washington DC vào ngày 19-2 với tư cách thành viên sáng lập.

Tổng Bí thư sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sự tham dự của Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Việt Nam là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết sau xung đột. Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định Việt Nam sẽ “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực."

Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần đó, là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, là nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình, là cơ hội để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhìn nhận chuyến công tác này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trực tiếp mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng với tư cách thành viên sáng lập và mời Tổng Bí thư dự hội nghị khai mạc này.

Sự tham dự của Tổng Bí thư là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.

Do vậy, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng chuyến công tác này sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.