Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper chào từ biệt 13/01/2026 16:13

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Đại sứ Marc Knapper sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu.

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Marc Knapper hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ông đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ cho sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Marc Knapper

Về hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng hoan nghênh nỗ lực của Đại sứ trong việc kết nối Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Hai bên đã tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, hoạt động hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin chiến lược và chuyển tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng được đẩy mạnh cả về phạm vi lẫn chất lượng.

Quang cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu. Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng duy trì, tăng cường hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích cho hai quốc gia.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Marc Knapper sau khi về nước sẽ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ Việt Nam với Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ.

Ông nhấn mạnh hai nước cần triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo Tuyên bố chung. Trọng tâm là các lĩnh vực như: bán dẫn, AI, công nghệ cao, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và an ninh phi truyền thống.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Marc Knapper

Đại sứ Marc Knapper cảm ơn sự ghi nhận của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ông bày tỏ tự hào khi được tham gia những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước. Đặc biệt là dịp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 9-2023) và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 7-2025).

Đại sứ khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Qua đó, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới.