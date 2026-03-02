Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc 02/03/2026 07:44

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ hệ thống giám sát điều hành, trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu trên cao tốc sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân.

Chiều 1-3, tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần cao tốc phía đông giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Kiến nghị sớm cho đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi kết thúc chuyến kiểm tra của đoàn công tác Chính phủ về tiến độ triển khai dự án mở rộng cảng hàng không Phù Cát và bốn dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị sớm đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: NT

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng quan tâm ủng hộ, chấp thuận cho triển khai dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trong thời gian sớm nhất. Điều này nhằm đảm bảo tính cấp thiết, tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực.

Trước đó, hồi tháng 10-2024, UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã trình Thủ tướng tờ trình về việc đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường này theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT có sự tham gia vốn nhà nước).

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp hoàn thiện các nội dung trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Sớm hoàn thiện cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục khó khăn, vượt nắng thắng mưa, đoàn kết, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm hoàn thành các đoạn tuyến đường bộ cao tốc.

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NT

Đối với đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km đã đưa vào khai thác từ tháng 4-2025, phải rà soát xem có phát sinh bất cập hay không để khắc phục, hoàn chỉnh. Đặc biệt liên quan đến trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu.

Đối với bốn đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, đến nay đã cơ bản thông xe kỹ thuật, chỉ còn 6 km chưa thảm nhựa.

Trong đó, dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn đều khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào 19-12-2025 và đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025.

Còn dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai) có tổng chiều dài 88 km; tổng mức đầu tư hơn 21.110 tỉ đồng. Đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 96,5% giá trị hợp đồng.

Thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cần huy động lực lượng tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục, bàn giao cho Bộ Công an để đưa vào khai thác sử dụng bốn đoạn tuyến đường bộ cao tốc nêu trên trước ngày 10-3-2026.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, thi công hoàn thiện các ống hầm trên đường bộ cao tốc để khẩn trương đưa vào khai thác đồng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đoạn tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa phải xong trước 10-3. Ảnh: NT

Đối với hệ thống giám sát điều hành, trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu…, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các tỉnh tiếp tục khai thác tối ưu tuyến đường bộ cao tốc; hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh; tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vật nuôi, cây trồng phù hợp với sự phát triển của đường bộ cao tốc. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi dự án đi qua.

Đối với kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa về triển khai đầu tư Dự án Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý nguyên tắc, đồng thời giao các bộ, ngành nghiên cứu theo hướng có đóng góp của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp để hoàn thành các đoạn tuyến kết nối giữa các tỉnh và trong tỉnh.