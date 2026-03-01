TP.HCM: Phường Tân Uyên xuyên đêm hoàn tất khâu chuẩn bị trước giờ tòng quân 01/03/2026 19:16

(PLO)- Cận kề lễ giao, nhận quân năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên (TP.HCM) khẩn trương hoàn thiện các phần việc cuối cùng, bảo đảm Hội trại Tòng quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định.

Những ngày này, khu vực tổ chức hội trại tại phường Tân Uyên luôn rực sáng ánh đèn đến tận khuya. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường cùng lực lượng dân quân thay nhau làm việc, gấp rút dựng trại, trang trí cổng chào, lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh và sắp xếp khu vực đón tiếp tân binh.

Trung tá Đoàn Phương Tùng, UVBTV Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường Tân Uyên, TP.HCM triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại và giao quân năm 2026 cho các lực lượng. Ảnh: PHẠM HẢI

Dù làm việc xuyên đêm, mọi người vẫn giữ tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kiểm tra kỹ từng hạng mục để bảo đảm đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, phòng chống cháy nổ cũng được rà soát, bổ sung, hạn chế thấp nhất những tình huống phát sinh.

Song song với công tác hậu cần, Ban CHQS phường tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại và lễ giao quân năm 2026 bám sát chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ.

Lực lượng dân quân tham gia và phối hợp với các lực lượng trong Phường tích cực chuẩn bị cho Hội trại tòng quân năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự được đẩy mạnh thông qua các buổi gặp gỡ, sinh hoạt. Cán bộ quân sự kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình, động viên các tân binh vững tin, xác định rõ trách nhiệm, niềm vinh dự khi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Tân Uyên xuyên đêm hoàn thiện các hạng mục sân khấu, cổng trại trước giờ tổ chức lễ tòng quân 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, Ban CHQS phường Tân Uyên nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Hội trại Tòng quân và lễ giao, nhận quân năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự địa phương trong công tác quốc phòng ở cơ sở.