Xúc động với những lá phiếu bầu cử đầu tiên trên nhà giàn DK 01/03/2026 16:24

(PLO)- Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68, nhà giàn DK1/9.

Ngày 1-3, đoàn công tác số 1 của tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri tàu Hải An 68 tại bãi cạn Ba Kè.

Cử tri tàu Hải An 68 hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Sau hành trình kéo dài ba ngày, đoàn công tác số 1 đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Sau đó, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Theo anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68, đây là lần đầu tiên được thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử trên biển. Tàu Hải An 68 đã làm việc trên biển hơn một tháng, dự kiến không kịp trở về đất liền ngày bầu cử. Anh Thanh đã liên hệ với tàu Trường Sa 04 để được bầu cử sớm trên biển.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu, vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Sau khi kết thúc bầu cử sớm trên tàu, tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/9.

Băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đặc biệt là thùng phiếu được tổ bầu cử triển khai đầy đủ.

Công tác trang trí điểm bầu cử trên nhà giàn DK1/9. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đã nhanh chóng trang trí xong phòng bầu cử, những ca khúc về bầu cử, nội dung tuyên truyền về các ứng cử viên, không khí trang trí bầu cử tạo không khí sôi nổi của ngày hội bầu cử giữa biển khơi.

Lễ khai mạc bầu cử được tiến hành đầy đủ với nghi thức chào cờ, hát quốc ca vang lên giữa biển khơi, làm cho không khí bầu cử trở nên trang trọng, ý nghĩa đối với mỗi cử tri.

Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn cho các cử tri trên nhà giàn DK1/9. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, tổ trưởng tổ bầu cử đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27-2, tổ bầu cử đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.