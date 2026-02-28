Đóng sân bay Liên Khương và điểm tựa con đường 4,5 giờ từ TP.HCM đi Đà Lạt 28/02/2026 09:25

(PLO)- Sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng, dự kiến mất gần 1 triệu du khách và du lịch Lâm Đồng trông chờ điểm tựa lớn nhất vào Quốc lộ 28B.

Ngày 27-2, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thu hút khách du lịch trong thời gian tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) để cải tạo, nâng cấp.

Việc tạm đóng cửa sân bay trong 6 tháng tới không chỉ nâng cấp hạ tầng, mà là một phép thử, thậm chí là thách thức cực lớn cho bản lĩnh của ngành du lịch Lâm Đồng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ đóng cửa 6 tháng để sửa chữa. Ảnh VÕ TÙNG

Theo Sở VH-TT&DL, tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng trong thời gian đóng cửa sân bay trong 6 tháng khoảng 11-12 triệu lượt khách (trong đó khách nội địa khoảng 10,8 - 11,7 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 200.000 - 300.000 lượt).

Đến thời điểm này, sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không chiến lược duy nhất của tỉnh Lâm Đồng với vai trò quan trọng kết nối các đường bay quốc nội: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng…

Riêng đường bay quốc tế duy trì 4 chuyến/tuần đi Kuala Lumpur - Malaysia và 1 chuyến/tuần thuê chuyến đi Cao Hùng - Đài Loan và Đào Viên - Đài Loan. Bình quân mỗi ngày phục vụ 34 chuyến bay, khoảng hơn 5.200 lượt khách đi và đến, thời gian khai thác từ 6h20 đến 20h hàng ngày.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa trong 6 tháng dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi và đến Lâm Đồng, dẫn đến suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không.

Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Khi đường bay tạm khép, nỗi lo về sự sụt giảm sức hấp dẫn và áp lực lên hạ tầng đường bộ trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Không ngồi chờ khó khăn đi qua, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã tung ra kế hoạch giữ chân du khách với mục tiêu đầy tham vọng: Đón 12 triệu lượt khách trong nửa năm dù "vắng tiếng động cơ phản lực".

Điểm tựa lớn nhất chính là sự hoàn thiện của tuyến Quốc lộ 28B vào tháng 3-2026, rút ngắn hành trình TP.HCM - Đà Lạt chỉ còn hơn 4 giờ 30 phút. Đây là thời điểm vàng để Lâm Đồng tái định vị mình: Từ một điểm đến phụ thuộc vào hàng không sang một thiên đường nghỉ dưỡng đường bộ chất lượng cao. Thông điệp "Một hành trình - Đa trải nghiệm" sẽ là chìa khóa, kết nối vị mặn của biển Mũi Né, vẻ kỳ vĩ của Tà Đùng với nét thơ mộng của Đà Lạt trong một cung đường di sản.

Lâm Đồng đang nỗ lực biến 6 tháng "ngắt kết nối bay" thành 180 ngày nâng cấp trải nghiệm. Các gói kích cầu sâu rộng, những tour du lịch canh nông, wellness (chăm sóc sức khỏe) và kinh tế ban đêm được làm mới hoàn toàn. Thay vì chỉ là những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, Lâm Đồng hướng khách du lịch đến trải nghiệm sâu, ở lâu hơn; kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Một chuyên gia cho rằng trong marketing du lịch, khoảng cách không tính bằng km mà tính bằng thời gian và sự tiện lợi. Việc tạm gián đoạn đường bay sẽ khiến nhóm khách khách cao cấp và quốc tế (vốn coi trọng thời gian hơn chi phí) e ngại. Lâm Đồng sẽ đối mặt với nguy cơ mất phân khúc này vào tay các đối thủ như Nha Trang (Khánh Hòa) hay Phú Quốc nếu không có sự bù đắp xứng đáng về mặt cảm xúc trên hành trình đường bộ.

Đèo Đại Ninh Quốc lộ 28B sắp hoàn thành.

Trước đây, khách đến Đà Lạt vì sự tiện lợi, chỉ mất 1 tiếng là tới. Giờ đây, nhà làm du lịch phải bán được giá trị của hành trình. Đoạn đường di chuyển từ sân bay Cam Ranh hay Buôn Ma Thuột đến Lâm Đồng phải biến thành một tour tham quan thay vì chỉ là một chuyến xe trung chuyển nhàm chán.

Khi mất đi dòng khách xa, Lâm Đồng buộc phải khai thác tối đa thị trường nội vùng và khách di chuyển bằng xe cá nhân. Đây là cơ hội để phát triển dòng khách rất lớn hứa hẹn sẽ quay lại nhiều lần này. Tuy nhiên, rủi ro là áp lực hạ tầng giao thông sẽ rất lớn, dễ gây hiệu ứng ngược nếu xảy ra ùn tắc kéo dài, làm hỏng trải nghiệm của khách.

Khi chi phí di chuyển tăng (do phải trung chuyển xa hơn), du khách sẽ kỳ vọng cao hơn vào chất lượng dịch vụ tại điểm đến. Nếu các doanh nghiệp Lâm Đồng không thực sự nâng cấp chất lượng mà chỉ tập trung giảm giá, thương hiệu "Đà Lạt cao cấp" sẽ bị xuống hạng trong mắt khách hàng.

“Đừng coi 6 tháng đóng cửa sân bay là một kỳ nghỉ đông của ngành du lịch. Đây là cuộc chạy đua của lòng hiếu khách. Mỗi km đường bộ xa hơn phải được đền đáp bằng một nụ cười rạng rỡ hơn và một dịch vụ tinh tế hơn từ người làm du lịch Lâm Đồng", một chuyên gia về marketing du lịch chia sẻ.