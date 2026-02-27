Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Đội bóng của UBND TP.HCM 'chỉ có sút chứ không có chuyền' 27/02/2026 19:18

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng đâu đó vẫn còn tình trạng “chuyền bóng”, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Đội bóng của UBND TP chỉ có tiền đạo chứ không có tiền vệ, chỉ có sút chứ không chuyền bóng”.

Chiều 27-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2026.

Đội bóng TP.HCM chỉ có sút chứ không chuyền

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận dư âm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã được kết thúc dứt khoát, thậm chí nhiều nơi làm việc xuyên Tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận. Ảnh: HÀ THƯ

Đánh giá về công tác chăm lo Tết, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh bốn từ: sung túc, vui tươi, an toàn và nhân văn. Tuy nhiên, thực hiện trang hoàng Tết, có tình trạng cận Tết mới trình hồ sơ xin cấp ngân sách. Ông đề nghị công tác chăm lo Tết đều phải được xã hội hóa, không để phát sinh chi phí từ ngân sách.

Theo ông, việc chi nhiều tiền để trang hoàng Tết trọn vẹn để đảm bảo sung túc, vui tươi là cần thiết nhưng cũng không tránh khỏi xót xa khi chỉ “vài ngày rồi bỏ”; do vậy cần phải nghĩ cách làm tốt hơn.

Về kinh tế - xã hội, Chủ tịch TP.HCM cho biết trong hai tháng đầu năm, tất cả các con số vĩ mô đều cho thấy TP tăng trưởng tốt. Dù vậy, TP không tự mãn và ngủ quên trên vòng nguyệt quế, bởi vì nhiệm vụ tăng trưởng hai con số là rất nặng nề.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đâu đó vẫn còn tình trạng “chuyền bóng”, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

“Đội bóng của UBND TP chỉ có tiền đạo chứ không có tiền vệ, chỉ có sút chứ không chuyền bóng” – ông nói và đề nghị các nội dung thuộc trách nhiệm của phường, xã thì phải làm chứ không đẩy lên sở, ngành, TP. Trường hợp, phường, xã “thiếu quân” thì TP sẽ tăng cường hỗ trợ. Ông dẫn chứng vừa qua việc TP thành lập đội đặc nhiệm cấp TP hỗ trợ các công trình trọng điểm, hỗ trợ địa phương nhằm chấm dứt tình trạng né tránh, “chuyền bóng”.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành tham mưu phải nắm vững luật pháp. Việc lấy ý kiến hoặc mời họp các cơ quan, đơn vị khác phải đúng chức năng, thẩm quyền.

Theo quan điểm của thường trực UBND TP, nguồn lực con người là quan trọng nhất nhưng nếu con người là rào cản thì phải thay thế. “TP sẵn sàng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng cũng kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND TP theo dõi sát tiến độ, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Thưởng tiền cho phường, xã làm tốt giải phóng mặt bằng

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị sở, ngành tập trung mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. “Dù khó khăn đến mấy cũng phải làm” – ông nói và giao Viện Nghiên cứu phát triển TP hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng hai con số để gửi cho các chuyên gia phản biện. Sau đó, từng sở, ngành khảo sát các nhà đầu tư lớn để nắm bắt tiến độ giải ngân, từ đó đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khu vực tư nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết sẽ thưởng tiền cho xã, phường làm tốt giải phóng mặt bằng. Ảnh: HÀ THƯ

Song song đó, TP sẽ đẩy nhanh hiệu quả đầu tư công. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM có hơn 70 dự án trọng điểm nên cần chọn dự án trọng tâm của trọng tâm, phân bổ lại chỉ tiêu, sớm hoàn thiện hồ sơ đầu tư để triển khai từ tháng 3. Qua đó, quý II sẽ bắt đầu giải ngân mạnh.

Ông cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp tham mưu khởi công các dự án lớn về cảng biển, đường sắt, cao tốc, vành đai trước ngày 30-4.

Đáng chú ý, giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính soạn ngay tiêu chí để thưởng bằng tiền cho các xã, phường, đơn vị làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công bố ngay trong quý I để tạo động lực.

Ngoài ra, TP cũng cơ cấu lại ngân sách để tạo dư địa phát triển trên tinh thần giảm chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển.

Về cải cách hành chính, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sẽ tiếp tục cắt giảm mạnh về thủ tục hành chính, giảm tối đa tỉ lệ trễ hạn hồ sơ. Ông cho biết TP đã giao Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TP.HCM thành lập tổ đặc nhiệm theo dõi tiến độ giải quyết hồ sở ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP để chấm điểm các sở, ngành và kết quả sẽ được công bố hàng tháng.

“Nếu hồ sơ trước hạn và đúng hạn nhiều sẽ được thưởng, còn trễ hạn nhiều sẽ bị phạt” – ông nói.