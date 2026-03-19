Cập nhật tình hình người Việt tại khu vực Trung Đông hiện nay 19/03/2026 18:27

Chiều 19-3 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật thêm thông tin về tình hình người Việt tại khu vực Trung Đông hiện nay và công tác bảo hộ công dân Việt Nam.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan cho thấy đến nay, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về đến Việt Nam hoặc đã lên chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực Trung Đông.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

Đối với các tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông, chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho cả người và tàu.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tại UAE, tại Arab Saudi, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến để tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel cũng như tại các khu vực lân cận đã rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam tại sở tại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Người Phát ngôn cũng thông tin liên quan đến hoạt động bảo hộ công dân ở một số nước:

Tại Arab Saudi, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã làm việc với các cơ quan chức năng của sở tại và được phía Arab Saudi đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Arab Saudi trong khu vực.

Đối với tàu có thuyền viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng của Arab Saudi, theo đề nghị của Đại sứ quán, cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với Bộ Ngoại giao của UAE và các hãng hàng không của UAE đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn như sân bay ở Dubai hay Zayed, quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai hay Abu Dhabi.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, công dân Việt Nam tại Iran, tại Israel và tại các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên hệ ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước nêu trên hoặc là tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ.