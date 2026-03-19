Việt Nam phản hồi việc Mỹ điều tra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất 19/03/2026 17:06

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao, nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Ngày 19-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ thông báo đã khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn theo Mục 301, trong đó có Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

"Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, Người Phát ngôn bộ Ngoại giao bày tỏ, thời gian qua quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Mỹ, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định định lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên "- Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin.