Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Venezuela 04/01/2026 06:16

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh hiện nay, công dân Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đến Venezuela.

Trước diễn biến căng thẳng, phức tạp của tình hình an ninh tại Venezuela, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của công dân, ngày 3-1, Bộ Ngoại giao đã phát đi khuyến cáo liên quan đến việc đi lại và lưu trú của công dân Việt Nam tại quốc gia này.

Một vụ nổ ở thủ đô Caracas (Venezuela) sớm ngày 3-1 (giờ địa phương). Ảnh chụp màn hình: RT

Đối với công dân đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Venezuela, Bộ Ngoại giao đề nghị chủ động rời khỏi các khu vực nguy hiểm, thường xuyên theo dõi thông tin tình hình, nghiêm túc chấp hành các quy định của chính quyền sở tại về đi lại, an ninh, cũng như các cảnh báo của Bộ Ngoại giao thông qua Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Để kịp thời nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam được khuyến nghị giữ liên lạc với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam.

Theo đó, công dân có thể liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela qua số điện thoại +58 212 635 7402 hoặc email vnemb.ven@mofa.gov.vn.

Ngoài ra, Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng hỗ trợ qua số +84 981 84 84 84 hoặc email baohocongdan@gmail.com.