Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về kết quả điều tra vụ nổ ở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 10/03/2026 17:17

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long xác định vật phát nổ tại phòng bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có thành phần thuốc pháo, không phải vật liệu nổ nên đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có thông tin kết luận liên quan vụ nổ xảy ra tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-2, tại phòng bệnh E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra 1 vụ nổ.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) nơi xảy ra vụ nổ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hoá phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26-2 NTN (22 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) đến phòng E609 thăm bệnh nhân LML (25 tuổi). Hai người là bạn thân.

Khi đến bệnh viện, N mang theo một túi giấy bên ngoài có ghi nhãn hiệu Danisa và đặt dưới gầm giường bệnh, sau đó ở lại nghỉ đêm tại phòng cùng với L.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-2, sau khi N ra ngoài, bà PTG (mẹ của L) đến giường bệnh thì thấy túi giấy của N đặt dưới gầm giường nên nhặt lên định mở xem. Khi bà G mở túi thì vật bên trong phát nổ, khiến bà bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Ngày 2-3-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định mẫu vật có thành phần thuốc pháo, không tìm thấy thành phần thuốc nổ.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mẫu gửi giám định không phải là vật liệu nổ.

Căn cứ kết luận giám định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Vụ việc được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.