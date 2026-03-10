Đảo tiền tiêu Lý Sơn sẵn sàng cho ngày bầu cử 10/03/2026 16:18

(PLO)- Đặc khu Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Ngày 10-3, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại đặc khu đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, đặc khu có tám tổ bầu cử tương ứng tám khu vực bỏ phiếu, với hơn 18.000 cử tri.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Một điểm bầu cử tại đặc khu Lý Sơn.

UBND đặc khu đã giao công an đặc khu xây dựng và ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Đồng thời quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ an ninh.

Địa phương cũng đã ban hành thông báo niêm yết danh sách cử tri và cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri tham gia bầu cử. Tổng số cử tri tại thời điểm niêm yết là 18.301 người.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đã đảm bảo.

Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, việc cấp phát con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng thời gian quy định. Các vật tư phục vụ bầu cử như văn phòng phẩm, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử, phiếu bầu, thẻ cử tri… được cấp phát kịp thời.

Ngoài ra, kinh phí, hòm phiếu, biểu mẫu, nội quy phòng bỏ phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền cũng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ công tác bầu cử theo quy định.

Rà soát kỹ các khâu, bảo đảm bầu cử an toàn

Mới đây, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri và các điều kiện tổ chức bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đức Tuy kiểm tra bảng niêm yết danh sách người ứng cử tại một điểm bỏ phiếu trên đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đức Tuy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Nguyễn Đức Tuy, các nhiệm vụ được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác nhân sự, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri được thực hiện dân chủ, công khai.

Từ nay đến ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh đề nghị đặc khu Lý Sơn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, cập nhật đầy đủ và chính xác danh sách cử tri. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, đặc biệt là ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền đặc khu Lý Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân về bờ bỏ phiếu bầu cử đầy đủ.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Bố trí điểm bỏ phiếu khoa học, thuận tiện cho cử tri.