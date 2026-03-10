Công an tỉnh An Giang tập huấn phương án bảo vệ an ninh trật tự ngày bầu cử

Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời điểm bầu cử. Lực lượng công an các đơn vị được tập huấn quy trình xử lý các tình huống phức tạp, như tụ tập đông người gây rối, khiếu kiện, các hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai sự thật.
Hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và công tác vận chuyển, bảo quản phiếu bầu. Các phòng nghiệp vụ cũng thảo luận, phân tích nguy cơ để hoàn thiện phương án phối hợp, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở.
Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Ông yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng; lực lượng cần tăng cường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng bầu cử để kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự.
Lãnh đạo Công an tỉnh cũng lưu ý việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường an toàn để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Công an tỉnh An Giang tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử
Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các điểm bầu cử, Đội Chữa cháy&CNCH khu vực Phú Tân đã và đang tập trung triển khai nhiều phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn các xã thuộc đơn vị quản lý.
Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn tuyệt đối.
Đội chữa cháy và CNCH khu vực Phú Tân quản lý 6 xã, gồm Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc, Phú Lâm, Chợ Vàm và Phú An. Trên địa bàn các xã này có tổng số 42 Tổ bầu cử và 108 điểm bỏ phiếu.
Xác định rõ nhiệm vụ, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội đã chủ động phối hợp Công an các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, siết chặt quản lý địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Cạnh đó, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Phú Tân cũng làm việc với các Tổ bầu cử để hướng dẫn thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn PCCC. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị khắc phục tồn tại có nguy cơ mất an toàn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ thường gặp nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.
Đội còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến người dân bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, đăng tải nội dung trên các nhóm mạng xã hội của các xã... Từ đó, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn PCCC, đặc biệt tại các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng gần khu vực bỏ phiếu.