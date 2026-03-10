Công an tỉnh An Giang tập huấn phương án bảo vệ an ninh trật tự ngày bầu cử 10/03/2026 16:17

(PLO)- Công an tỉnh An Giang lên phương án tập trung xử lý các tình huống tụ tập gây rối, tin giả trên mạng và bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu..., quyết không để bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Ảnh: CAAG

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời điểm bầu cử. Lực lượng công an các đơn vị được tập huấn quy trình xử lý các tình huống phức tạp, như tụ tập đông người gây rối, khiếu kiện, các hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai sự thật.

Hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và công tác vận chuyển, bảo quản phiếu bầu. Các phòng nghiệp vụ cũng thảo luận, phân tích nguy cơ để hoàn thiện phương án phối hợp, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CAAG

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Ông yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng; lực lượng cần tăng cường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng bầu cử để kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng lưu ý việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường an toàn để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.