Cần Thơ: Thay thế hoặc điều chuyển cán bộ năng lực yếu, không dám làm 09/03/2026 16:26

(PLO)- Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm…

Ngày 9-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký công văn gửi giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành TP và chủ tịch UBND xã, phường về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cầu giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành TP, chủ tịch UBND xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP, Chủ tịch UBND TP đối với các nội dung công việc có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tốt.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai minh bạch, thuận tiện, đúng quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Trưởng Đoàn Kiểm tra công vụ TP (cơ quan Thường trực Sở Nội vụ) chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.

Song song đó, tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.