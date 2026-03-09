Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 09/03/2026 11:44

(PLO)- Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện này. Ảnh: VGP

Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh) tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học Trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Trước đó, ông từng công tác tại Viện Khí tượng thủy văn và giữ các vị trí Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Cuối tháng 8-2024, ông được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng thời gian này, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi sắp xếp bộ máy và sáp nhập tỉnh, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu tháng 9-2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cuối tháng 2 vừa qua, Thủ tướng đã có quyết định giao ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.