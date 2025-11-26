Viện Hàn lâm khảo sát khẩn hiện trường sạt lở tại Lâm Đồng 26/11/2025 09:09

Ngày 26-11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cử đoàn công tác liên ngành vào hiện trường khảo sát, đánh giá và hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng ứng phó thiên tai.

Viện Hàn lâm khảo sát khẩn hiện trường sạt lở tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn chuyên gia gồm các nhà khoa học giàu kinh nghiệm về địa chất công trình, trượt lở đất, khí tượng thủy văn và công nghệ quan trắc, cảnh báo sớm.

Từ ngày 24 đến 30-11, đoàn sẽ tập trung ba nhiệm vụ: Khảo sát phạm vi, mức độ sạt lở tại các điểm bị ảnh hưởng nặng như đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D’Ran, đèo Khánh Lê; phân tích các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn và tác động nhân tạo có thể gây ra chuỗi sạt lở vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết công tác cảnh báo lũ quét, sạt lở hiện rất khó khăn: “Có thời điểm chúng tôi phải cảnh báo hơn 1.000 xã, nhưng thực tế chỉ vài xã xảy ra lũ quét, sạt lở”.

Đoàn công tác đề xuất giải pháp khoa học – công nghệ, gồm giải pháp công trình và phi công trình như bản đồ phân vùng nguy cơ, hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm.

Sở NN&MT Lâm Đồng cùng đoàn chuyên gia đã khảo sát khu vực thôn Lạc Thiện 2.



Viện Hàn lâm đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cung cấp thông tin, số liệu và bố trí lực lượng hỗ trợ để hoạt động khảo sát diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn bất thường đang khiến nhiều khu vực đồi dốc yếu đi nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Cơ quan chức năng khuyến nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát các vết nứt, tăng cường quan trắc và chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.