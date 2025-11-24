Lâm Đồng: Đồi có vết nứt dài 700 m, di dời khẩn cấp 120 người dân 24/11/2025 12:58

(PLO)- Cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện quả đồi lớn xuất hiện vết lún nứt dài 700 m nên khẩn trương di dời 120 người dân cùng tài sản tới nơi an toàn.

Sáng 24-11, Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, thông tin vết lún nứt trên quả đồi dài 700 m tại thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran được đánh giá là nghiêm trọng.

Vết lún nứt trên quả đồi rộng nhiều hecta, kéo dài 700 m và phía dưới có hàng chục hộ dân sinh sống.

Trong sáng 24-11, các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 120 nhân khẩu cùng tài sản, vật dụng thiết yếu tới nơi an toàn.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân về các vết lún nứt trên quả đồi rộng nhiều hecta (người dân gọi là đồi Trảng Bàng, xã D'ran) từ chiều 23-11, các lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường.

Ngay trong sáng 24-11, người dân được khuyến cáo khẩn trương di chuyển đồ đạc, vật dụng thiết yếu tới khu vực an toàn.

Đo đạc sơ bộ, vết nứt đã kéo dài hơn 700 m trên khu vực đỉnh đồi, độ hở rộng khoảng 20-30 cm và lún sâu 30-50 cm.

Các vết nứt, sạt trượt được đánh giá đã ngấm nhiều nước trong những ngày qua, trong khi nằm ở khu vực đồi cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn, đe doạ tính mạng, tài sản các hộ dân bên dưới.

Anh Nguyễn Tiến Lâm (38 tuổi, người dân thôn Lạc Nghiệp 2) nói chưa bao giờ quả đồi lớn sau nhà xảy ra lún nứt nghiêm trọng như hiện nay.

Anh Nguyễn Tiến Lâm (38 tuổi, người dân thôn Lạc Nghiệp 2) cho biết gia đình anh nhiều năm qua sống dưới chân đồi Trảng Bàng nhưng chưa từng xảy ra sạt trượt đất.

"Vết lún nứt trên đỉnh đồi kéo dài vòng cung rất nguy hiểm. Nếu hôm nay mưa lớn nguy cơ sạt sẽ lớn nên chúng tôi chủ động di dời chứ không dám ở lại trong nhà" - anh Lâm cho hay.

Lực lượng quân đội địa phương cùng các đơn vị xã D'ran được huy động hỗ trợ người dân di dời khẩn trương tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo anh Lâm, gia đình có bốn thế hệ sống gần nhau với 20 nhân khẩu. Được sự trợ giúp từ các lực lượng địa phương, gia đình đang khẩn trương di dời đến ở nhờ nhà bà con ở khu vực an toàn và cơ bản xong từ 10 giờ sáng nay.

Hiện, UBND xã D'ran cùng các đơn vị liên quan đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Hơn 150 người dân thôn Lạc Thiện 2, xã D'ran phải khẩn cấp di cùng tài sản để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào chiều tối 23-11, tại khu vực trên đã xảy ra vụ sạt trượt taluy với khối lượng đất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới 10 hộ dân với 30 nhân khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 50 hộ với 150 nhân khẩu ở toàn bộ khu vực thôn Lạc Thiện 2.

Vết lún sụt kéo dài 700m tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn trong điều kiện những ngày tới dự báo mưa còn tiếp diễn