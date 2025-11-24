Lâm Đồng: Đồi có vết nứt dài 700 m, di dời khẩn cấp 120 người dân

Sáng 24-11, Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, thông tin vết lún nứt trên quả đồi dài 700 m tại thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran được đánh giá là nghiêm trọng.
Trong sáng 24-11, các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 120 nhân khẩu cùng tài sản, vật dụng thiết yếu tới nơi an toàn.
Ngay khi nhận tin báo từ người dân về các vết lún nứt trên quả đồi rộng nhiều hecta (người dân gọi là đồi Trảng Bàng, xã D'ran) từ chiều 23-11, các lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường.
Đo đạc sơ bộ, vết nứt đã kéo dài hơn 700 m trên khu vực đỉnh đồi, độ hở rộng khoảng 20-30 cm và lún sâu 30-50 cm.
Các vết nứt, sạt trượt được đánh giá đã ngấm nhiều nước trong những ngày qua, trong khi nằm ở khu vực đồi cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn, đe doạ tính mạng, tài sản các hộ dân bên dưới.
Anh Nguyễn Tiến Lâm (38 tuổi, người dân thôn Lạc Nghiệp 2) cho biết gia đình anh nhiều năm qua sống dưới chân đồi Trảng Bàng nhưng chưa từng xảy ra sạt trượt đất.
"Vết lún nứt trên đỉnh đồi kéo dài vòng cung rất nguy hiểm. Nếu hôm nay mưa lớn nguy cơ sạt sẽ lớn nên chúng tôi chủ động di dời chứ không dám ở lại trong nhà" - anh Lâm cho hay.
Theo anh Lâm, gia đình có bốn thế hệ sống gần nhau với 20 nhân khẩu. Được sự trợ giúp từ các lực lượng địa phương, gia đình đang khẩn trương di dời đến ở nhờ nhà bà con ở khu vực an toàn và cơ bản xong từ 10 giờ sáng nay.
Hiện, UBND xã D'ran cùng các đơn vị liên quan đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Trước đó, vào chiều tối 23-11, tại khu vực trên đã xảy ra vụ sạt trượt taluy với khối lượng đất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới 10 hộ dân với 30 nhân khẩu.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 50 hộ với 150 nhân khẩu ở toàn bộ khu vực thôn Lạc Thiện 2.
Thống kê trên địa bàn xã D’Ran đã xuất hiện ba khu vực có nguy cơ sạt trượt rất lớn gồm khu vực thôn Đường Mới, thôn Lạc Thiện 2 và thôn Phú Thuận 3. Trong đó nặng nề nhất tại khu vực thôn Lạc Thiện 2.