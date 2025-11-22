Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai xả nước, tạo dung tích phòng lũ 22/11/2025 19:25

(PLO)- Nhiều hồ thuỷ điện tại Lâm Đồng được yêu cầu khẩn trương xả nước để tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Chiều 22-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị các thuỷ điện trên sông Đồng Nai vận hành thoát nước trên lưu vực và tạo dung tích phòng lũ cho vùng hạ du.

Khu vực dân cư xã D'ran ngay chân đập hồ thuỷ điện Đơn Dương. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo nhận định từ cơ quan chức năng địa phương, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo mưa trong thời gian tới khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa từ 5-15 mm, có nơi trên 40 mm.

Do đó, cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Hơn 100 căn nhà người dân xã D'ran bị hư hại, tài sản bị lũ cuốn trong tối 19-11 khi thuỷ điện Đơn Dương xả điều tiết lũ lưu lượng lớn. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Đặc biệt, khu vực có nguy cơ cao là khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở các xã Lạc Dương, Đam Rông 4, D'Ran, các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt.

Bên cạnh đó, hiện Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp có thể hình thành từ ngày 23-11 và nhiều khả năng di chuyển vào biển Đông trong khoảng 26 và 27-11.

Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc thành cơn bão số 15 trên Biển Đông.

Hồ thuỷ điện Đơn Dương vận hành xả điều tiết ngày 21-11.

“Hiện lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn khá nhiều và vẫn chưa thoát hết, đặc biệt lưu lượng về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao. Các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đang ở trạng thái đầy hồ và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước những nguy cơ mưa lũ trong thời gian tới”, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận định.

Để tăng cường thoát nước cho lưu vực, đồng thời tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du trước các nguy cơ nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu:

Các Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5 –TKV vận hành các hồ thủy điện Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 tiếp tục duy trì và tăng xả điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ cho đến khi có các bản tin dự báo và các chỉ đạo tiếp theo.

Trong đó, cơ quan này yêu cầu hồ Đơn Dương vận hành xả về hạ du tối đa 400 m3/s; hồ Đại Ninh xả về hạ du tối đa 600 m3/s; hồ Đồng Nai 2 xả về hạ du tối đa 700 m3/s; hồ Đồng Nai 3 xả về hạ du tối đa 800 m3/s; hồ Đồng Nai 5 xả về hạ du lớn hơn khoảng 10% lưu lượng đến hồ.

Bên cạnh đó, UBND các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương tổ chức thông báo cho người dân khu vực hạ du các hồ thủy điện về kế hoạch xả điều tiết để thoát nước lưu vực và nâng cao dung tích phòng lũ ở các hồ chứa thủy điện để người dân nâng cao cảnh giác.

Các lực lượng chức năng Lâm Đồng ứng cứu người dân ven sông Đồng Nai bị ngập lụt ngày 20-11. Ảnh: CTV

Đồng thời, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại cũng như tổ chức trực ban nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy điện để có thể kịp thời đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.