Đồng Nai ban hành kế hoạch công tác về phòng, chống tham nhũng 10/01/2026 15:28

(PLO)- Các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng đối với cán bộ, công chức.

Ngày 10-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2026

Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, phát hiện để xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng đối với cán bộ, công chức và trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, nhũng nhiễu tại đơn vị.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cần tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, chú trọng thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị công an tỉnh tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra truy tố, xét xử theo đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt thông tin về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.