Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong bầu cử 24/02/2026 19:55

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu cấp ủy hoàn thiện chặt chẽ, rà soát toàn diện, không để sai sót về tiến độ. Việc tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử phải đảm đúng quy trình.

Chiều 24-2, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam TP.HCM, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về bầu cử tại các địa bàn được phân công theo dõi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy TP.HCM và trực tuyến tại điểm cầu của 40 phường, xã, đặc khu. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Lập khu vực bỏ phiếu riêng với khu vực bệnh viện có trên 50 cử tri

Tại cuộc họp, các địa phương đã nêu một số khó khăn, kiến nghị trong công tác chuẩn bị bầu cử về niêm yết danh sách cử tri, trang bị máy móc thiết bị, bố trí kinh phí…

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết phường đang đối mặt với áp lực lớn khi địa bàn phường có Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn trú đóng với khoảng 2.300 cử tri là bệnh nhân và thân nhân. Việc đảm bảo quyền bầu cử cho nhóm đối tượng này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về vị trí tổ bầu cử để thuận tiện cho việc di chuyển.

Thông tin về tình huống này, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh lưu ý với khu vực bệnh viện có trên 50 cử tri, địa phương cần thành lập khu vực bỏ phiếu riêng và sử dụng thùng phiếu phụ.

Đối với các bệnh viện tuyến cuối và trung ương, Ủy ban bầu cử phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cử tri vãng lai hoặc cử tri từ địa phương khác đang điều trị đăng ký bầu cử tại TP.HCM thông qua hệ thống liên thông.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Nguyễn Thị Kim Hồng nêu tình trạng cử tri có hộ khẩu thường trú nhưng không cư trú thực tế tại địa phương chiếm tỉ lệ khoảng 13%. Bà nói địa phương đang gặp khó khi không thể liên lạc được với nhóm cử tri này nhưng cũng không dám tự ý đưa ra khỏi danh sách bầu cử nếu chưa có hướng dẫn.

Trao đổi lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong cho biết theo quy định, trường hợp cử tri thường trú nhưng không có mặt tại địa phương và không liên lạc được vẫn phải ghi tên vào danh sách cử tri. Địa phương cần thông qua người thân để gửi lời mời cử tri về bỏ phiếu.

Ông Phong cũng lưu ý các địa phương rà soát và điều chỉnh danh sách để đảm bảo toàn bộ cử tri được thực hiện quyền công dân. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ thẩm quyền các đối tượng tham gia và kiểm tra nhân thân, lý lịch lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức bầu cử.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh đề nghị địa phương bố trí địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên tại nơi thuận lợi để người dân dễ theo dõi. Đồng thời, thông tin kịp thời và bố trí thời gian hợp lý cho các ứng viên vận động bầu cử, đặc biệt là những người ứng cử lần đầu.

Tại phường Cầu Kiệu, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thu Hà nêu khó khăn khi phường phát hiện nhiều người thường trú tại địa bàn nhưng đang tạm trú nơi khác. Khi phường hướng dẫn đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú, một số UBND phường nơi đó lại từ chối tiếp nhận và yêu cầu người dân quay về nơi thường trú. Điều này gây phiền hà trực tiếp cho cử tri và làm chậm tiến độ chốt danh sách.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý các địa phương chủ động phối hợp với Công an, Sở Nội vụ rà soát, đối chiếu số liệu cử tri thường trú và tạm trú. Ông cũng lưu ý phải tạo điều kiện tối đa cho cử tri đi bầu cử. Nếu cử tri có nguyện vọng đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú (trước 24 giờ diễn ra bầu cử), địa phương phải tiếp nhận và hướng dẫn chu đáo, không được gây khó khăn hay từ chối. Các địa phương báo cáo cụ thể địa phương nào từ chối tiếp nhận cử tri đăng ký bỏ phiếu để các cơ quan thẩm quyền có cơ sở làm việc.

Rà soát chặt chẽ các thành viên bầu cử, đơn vị bầu cử

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng trong tháng 3 có hai nhiệm vụ lớn nhất TP.HCM phải chuẩn bị tốt là công tác tuyển quân và bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thống nhất với ý kiến của các sở, ngành về việc triển khai công tác tổ chức bầu cử đúng quy định, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt dư luận trong nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý các nội dung trọng tâm cần thực hiện từ nay đến 15-3. Trong đó, tập trung, thường xuyên rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy phụ trách bầu cử. Theo ông, thành viên các đơn vị bầu cử cũng có thể là ứng cử viên, do đó việc rà soát phải chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Cùng đó, cần triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, không xem nhẹ bất cứ hình thức nào, qua đó thể hiện ý chí, quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đồng thời, cần rà soát, lập niêm yết danh sách cử tri gắn với việc tổ chức vận động bầu cử cho các ứng cử viên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử cũng như đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý các địa phương, đơn vị phải tổ chức thực hiện đồng bộ, bám sát tiến độ chung, triển khai toàn diện, khoa học, bài bản, cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo dân chủ và đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng tại địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Do đó, các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo không bỏ sót nội dung, quy trình; hoàn thiện chặt chẽ, rà soát toàn diện, không để sai sót về tiến độ, rà soát chặt chẽ các thành viên bầu cử, đơn vị bầu cử, kể cả công tác niêm yết danh sách cử tri, tổng hợp kết quả danh sách cử tri báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử phải đảm đúng quy trình.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết từ nay đến 1-3 sẽ diễn ra ba cuộc tập huấn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử TP.HCM và ngành Nội vụ. Ông yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nghiêm túc thực hiện tốt nhất công tác tổ chức bầu cử ở địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt dư luận trong nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử phải được thực hiện công tâm, khách quan và đúng thời hạn.

MTTQ cần thực hiện tốt vai trò giám sát, không để phát sinh các “điểm nóng" tại cơ sở, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trong không khí an toàn, đoàn kết.