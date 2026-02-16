7 giờ sáng Mùng 10 Tết Bính Ngọ, hơn 4.000 cử tri TP.HCM sẽ bầu cử sớm 16/02/2026 17:45

(PLO)- Hơn 4.000 cử tri TP.HCM sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM vào ngày 26-2 (Mùng 10 Tết Bính Ngọ). Họ sẽ thực hiện quyền bầu cử sớm so với ngày bầu cử toàn quốc vào 15-3.

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 vừa ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Đợt bầu cử này, TP.HCM có hơn 4.000 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15-3 do đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; làm nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 vừa ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực. Ảnh: Trang thông tin Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Phương án tổ chức bầu cử trên bờ, trên biển

Theo đó, tại khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường Phước Thắng, gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân, địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451, đường 30/4).

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Phước Thắng, gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TP; địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp)...

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn, gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Điểm bỏ phiếu trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Thôn 2, xã Long Sơn)...

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng (Liên Doanh Việt Nga (Vietsopetro), điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu, với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày Ủy ban bầu cử TP công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 14-2 đến ngày 25-2).

Ngày 26-2 tiến hành bỏ phiếu sớm, từ 7 giờ

Ủy ban bầu cử TP.HCM cũng yêu cầu các cấp bám sát kế hoạch về việc thực hiện khai mạc bầu cử và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ.

Cụ thể, thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26-2 (Mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Riêng khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng: việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ ngày 26-2 (Mùng 10 Tết Bính Ngọ) đến 19 giờ ngày 14-3 để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển,…

Sau khi khai mạc và tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ tại các khu vực bỏ phiếu sớm số 1, số 2 và số 3; các Tổ bầu cử triển khai các tàu cơ động đến các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực, tàu làm nhiệm vụ trên biển để tiến hành bỏ phiếu trên biển. Thời gian dự kiến thực hiện bỏ phiếu trên biển từ ngày 26-2 đến ngày 14-3.

Trong trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão...) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15-3 thì cho phép được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp phiếu, thùng phiếu và kết quả bầu cử sau.