TP.HCM công bố 5 số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử 11/02/2026 17:49

(PLO)- Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã công bố số điện thoại của năm người phụ trách đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử trên địa bàn TP.HCM.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có thông báo, thông tin số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử trên địa bàn TP.HCM.

Việc này nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin hỗ trợ và hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn 48 ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 10-2. Ảnh: THANH THÙY

Cụ thể, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố số điện thoại năm người phụ trách đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM; số điện thoại: 0392.080.208. Ông Đức phụ trách hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bà Dương Thị Thùy Oanh, Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; số điện thoại: 0988.806.396. Bà Oanh phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác dự toán, lập hồ sơ và thanh, quyết toán liên quan kinh phí phục vụ bầu cử.

- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; số điện thoại: 0941.550.568. Ông Đức phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác vận động bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà , Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ; số điện thoại: 0988.996.761. Bà Hà phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác tổ chức bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM; số điện thoại: 0786.434.445. Ông Thiện phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác lập, hoàn thiện danh sách cử tri, in thẻ cử tri và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.