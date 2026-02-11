Danh sách 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI do Cần Thơ giới thiệu 11/02/2026 15:28

(PLO)- Trong danh sách 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI do Cần Thơ giới thiệu có tám người tái cử, một người tự ứng cử.

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI do Cần Thơ giới thiệu. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI do địa phương giới thiệu là 22 người. (Ngoài danh Cần Thơ giới thiệu thì còn danh sách do Trung ương giới thiệu 8 người. Tổng số người sẽ ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Cần Thơ là 30 người, bầu lấy 18 đại biểu).

Trong số 22 ứng cử viên ĐBQH do Cần Thơ giới thiệu, cán bộ chủ chốt của TP có một người; đại biểu chuyên trách ba người; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP có một người; trường đại học có ba người; lĩnh vực giáo dục một người; y tế một người; kinh tế ba người; tôn giáo hai người; công đoàn hai người; trẻ một người; Sở Tư pháp một người; Quân đội một người; nông dân sản xuất giỏi một người; tự ứng cử một người.

22 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI do Cần Thơ giới thiệu gồm tám người tái cử là ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP; bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP; bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ; ông Lý Đức (Thượng tọa), Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP; bà Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Các ứng cử viên lần đầu ứng cử gồm ông Sơn Chanh Đa, giảng viên Đại học Cần Thơ; bà Phạm Kiều Anh Thơ, Trưởng phòng đào tạo đại học, Trường Đại học Y dược Cần Thơ; bà Trần Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương; bà Huỳnh Thanh Trúc, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa TP; bà Nguyễn Kim Nhiên, Giám đốc Công ty chế biến nông sản Kim Nhiên; bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiên Thơ; bà Nguyễn Kim Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như.

Ông Nguyễn Hoàng Khôi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo TP; bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Phó Trưởng Ban công tác Công đoàn, Liên đoàn Lao động TP; bà Phạm Kiều Diễm, Trưởng phòng phát thanh, Báo và Phát thanh, truyền hình Cần Thơ; ông Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế; ông Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; ông Dương Hoàng Liêm, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ năm 2020-2025, Hội nông dân phường Mỹ Xuyên; ông Nguyễn Thiện Thức, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thành Phúc (tự ứng cử).