Cần Thơ có thêm 7 dự án thí điểm nhà ở thương mại gần 4.500 tỉ 10/02/2026 11:49

(PLO)- 7 dự án thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất tại Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỉ đồng.

Ngày 10-2, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội (đợt 3).

Đại biểu HĐND TP bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, có 7 tổ chức đăng ký 7 dự án thí điểm đủ điều kiện thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Tổng diện tích đề xuất khoảng 113.092 m2. Trong đó, có 2/7 khu đất có diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 50.444 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.498 tỉ đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng Khu nhà ở cán bộ Học viện Chính trị khu vực IV do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 136 đăng ký thực hiện trên 20.183 m2 đất tại ấp Mỹ Lộc, phường An Bình. Thời gian thực hiện dự kiến 12 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 19,22 tỉ đồng.

Dự án nhà ở thương mại Mekong Ecopark do Công ty TNHH Mekong Ecopark đăng ký thực hiện trên 8.687 m2 đất tại Khu tái định cư Phú An, phường Hưng Phú. Thời gian thực hiện dự kiến 60 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng.

Dự án Khu căn hộ Hưng Phú HOLDING do Công ty TNHH Ẩm thực nhà hàng Tây Đô đăng ký thực hiện trên 4.060 m2 đất tại Khu dân cư Hưng Phú I (Lộ 3A), Khu đô thị mới Nam Cần Thơ. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.330 tỉ đồng.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại – căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center do Công ty cổ phần Thiên Quân Center thực hiện trên 5.260 m2 tại Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị Nam Cần Thơ. Thời gian thực hiện dự kiến 72 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.630 tỉ đồng.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT trình bày tờ trình của UBND TP tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ do Công ty TNHH MTV Xây dựng Kim Ngọc đăng ký thực hiện 30.481 m2 đất tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là hơn 18.660 m2. Thời gian thực hiện dự kiến 60 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỉ đồng.

Khu dân cư Yên Thượng do Công ty TNHH Bất động sản Yên Thượng đăng ký thực hiện hơn 12.636 m2 đất tại khu dân cư Yên Thượng, phường Lê Bình. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỉ đồng.

Dự án Khu nhà ở An Gia do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng nhà ở An Gia đăng ký thực hiện 31.784 m2 đất tại xã Trung An. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích là 31.784 m2. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 68,6 tỉ đồng.