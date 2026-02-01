Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải đi đầu áp dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công tác bầu cử 01/02/2026 14:34

(PLO)- Kiểm tra bầu cử, chúc Tết tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội mong mỗi người, mỗi nhà góp sức xây dựng TP trở thành TP trực thuộc trung ương mạnh về kinh tế, xã hội, phát triển toàn diện, trở thành TP đáng sống của vùng Tây Nam Bộ.

Ngày 1-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của trung ương đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Quốc hộiTrần Thanh Mẫn đề nghị sau cuộc họp này, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ phải có công văn họp trực tuyến ngay với 103 xã, phường để uốn nắn công tác bầu cử.

Cùng đó, ông cũng yêu cầu sau hôm nay, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội có văn bản uốn nắn của Hội đồng Bầu cử cho 34 tỉnh, thành; Bộ Nội vụ cũng phải có văn bản uốn nắn công tác bầu cử cho 34 tỉnh, thành… vì ngày mai (2-2) là ngày hiệp thương lần thứ 2, sau đó người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phải đi ra mắt nơi cư trú từ ngày 4 đến ngày 8-2.

“Tôi rất quan tâm hiệp thương lần 2 và hiệp thương lần 3 theo quy định là trong thời điểm nghỉ tết thì như vậy chúng ta có thể làm trước ngày 26 tháng Chạp, Mặt trận lưu ý vấn đề này. Tôi đề nghị Mặt trận có công văn chỉ đạo cho Hội đồng bầu cử các địa phương…” – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia giao nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá địa phương đã chuẩn bị đầy đủ văn bản, có ứng dụng, sử dụng công nghệ trong chỉ đạo bầu cử, đây là điểm sáng, điểm mới so với hai địa phương mà đoàn đã đi và đề nghị TP phát huy.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, bầu cử lần này là thời kỳ bùng nổ công nghệ, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo. Chúng ta tuyên truyền bầu cử bây giờ có thể sử dụng trí tuệ nhận tạo ở các tổ bầu cử, các điểm bầu cử, như tuyên truyền bầu cử cho người Khmer song ngữ bằng cách nhờ trí tuệ nhân tạo dịch từ tiếng Việt ra tiếng Khmer...

Ông đề nghị Cần Thơ là TP trực thuộc trung ương phải đi đầu trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công việc chung, trước mắt trong công tác bầu cử. Cùng đó, các cán bộ là thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ TP, giám đốc và phó giám đốc sở ngoài công việc chuyên môn thì từ tuần tới đến ngày 15-3 phải về địa bàn ở xã, phường và đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, để thường xuyên báo cáo, cập nhật về công tác bầu cử.

Đồng thời, ông đề nghị TP phải nắm kỹ danh sách cử tri, niêm yết chính xác, không để sót; dấu, mộc, in ấn, phiếu, tên tuổi phải làm kỹ; vận động người dân đi bầu theo các địa bàn với các đối tượng học sinh sinh viên, công nhân trong khu công nghiệp, người dân lao động, lực lượng vũ trang…

Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; phải huy động cả hệ thống chính trị để lo công tác bầu cử…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tiếp thu các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông cho biết, TP sẽ tập trung rà soát các nội dung về công tác bầu cử trên địa bàn TP. Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm không để sót, không để sai. Cùng đó, TP sẽ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. TP quyết tâm bảo đảm cơ cấu, thành phần đại biểu theo đúng quy định. Đồng thời đặc biệt quan tâm chất lượng đại biểu để phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của cử tri TP.

TP cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, hăng hái tham gia bầu cử…