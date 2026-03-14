Đồng bào Ba Na ở Gia Lai vượt núi, băng rừng đi bỏ phiếu sớm 14/03/2026 12:29

Đến 8 giờ ngày 14-3, 100% cử tri thôn O2 nằm biệt lập giữa khu vực núi rừng của xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gửi trọn niềm tin vào từng lá phiếu.

Thôn O2 cách trung tâm xã Vĩnh Sơn gần 50 km, địa hình hiểm trở, đường đi rất khó khăn. Thôn có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na.

Thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là điểm bỏ phiếu bầu cử sớm do vùng sâu, vùng xa, còn nhiều cách trở.

Đây là điểm duy nhất ở Gia Lai được Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội- HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm một ngày.

Mặc dù đường sá còn nhiều cách trở, nhưng các cử tri đồng bào Ba Na trong trang phục truyền thống đã nô nức đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, cầm những lá phiếu trên tay với bao kỳ vọng lớn lao.

Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đánh giá công tác bầu cử tại thôn O2 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Đinh Văn Lời, Bí thư thôn O2, bày tỏ: "Chúng tôi đã xem tiểu sử các ứng cử viên và tin tưởng, bầu chọn, gửi gắm tâm tư trong từng lá phiếu. Chỉ mong khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến bà con vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ở đây, điều kiện vẫn còn rất nhiều khó khăn".

Còn cử tri Đinh Kích chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống cho người dân ở đây".

