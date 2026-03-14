Những lá phiếu đầu tiên của Hải Phòng từ đặc khu Bạch Long Vĩ 14/03/2026 10:20

(PLO)- Cử tri tại Bạch Long Vĩ đã bắt đầu đi bỏ phiếu từ sáng nay, sớm trước một ngày. Đây là nơi bỏ phiếu đầu tiên của Hải Phòng.

Sáng 14-3, Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử được tổ chức tại hai khu vực bỏ phiếu là Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm bỏ phiếu Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại điểm bỏ phiếu Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Bạch Long Vĩ. Ảnh: BLV

Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong không khí trang nghiêm, ấm áp. Đến 7 giờ, những lá phiếu đầu tiên từ đặc khu Bạch Long Vĩ đã được bỏ.

Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Đơn vị bầu cử này có 5 người ứng cử, được bầu 3 đại biểu.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Đặc khu Bạch Long Vĩ xem lại danh sách các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: SƠN HÀ

Cử tri Đặc khu Bạch Long Vĩ tìm hiểu danh sách các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: BLV

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu số 9, gồm 6 phường: Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 2 đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Đơn vị bầu cử này có 8 người ứng cử, được bầu 5 đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử Đặc khu Bạch Long Vĩ, các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đã được chuẩn bị tốt nhất, an toàn nhất.

Đặc khu Bạch Long Vĩ cũng đã rà soát kỹ càng danh sách cử tri, bố trí đầy đủ các hòm phiếu lưu động để phục vụ các cử tri chưa thể vào bờ để bỏ phiếu.

﻿ ﻿ ﻿ Những lá phiếu đầu tiên của Đặc khu Bạch Long Vĩ, nơi bỏ phiếu sớm 1 ngày của TP Hải Phòng. Ảnh: SƠN HÀ

Trong sáng nay, ngày 14-3, một đoàn công tác của đặc khu sẽ ra tận khu vực tàu thuyền neo đậu, đánh bắt để cử tri là ngư dân có thể bỏ phiếu, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội non sông.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử Đặc khu Bạch Long Vĩ, đến 10 giờ sáng nay, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Đặc khu đạt trên 93,5%.