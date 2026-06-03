TP.HCM: Không hợp thức hóa sai phạm khi tháo gỡ dự án tồn đọng 03/06/2026 20:09

(PLO)- UBND TP.HCM nhấn mạnh không hợp thức hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Không hợp thức hóa sai phạm

Kế hoạch nhằm nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất hoàn thành mục tiêu giải quyết 100% công trình, dự án tồn đọng, khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Từ đó giúp các dự án sớm được tiếp tục triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trước, trong và sau khi giải quyết các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng. Công tác này phải bảo đảm không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

UBND TP.HCM yêu cầu xác định công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Các đơn vị tiếp tục thu thập, rà soát, thống kê cơ sở dữ liệu về các công trình, dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Việc xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cần đi đôi với phân loại thẩm quyền và từng lĩnh vực cụ thể để chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, không để xảy ra trường hợp dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện nhiệm vụ được giao phải chủ động xử lý các vướng mắc chung, điển hình, đặc thù hoặc cụ thể thuộc thẩm quyền, không được né tránh trách nhiệm. Đồng thời, thủ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về tiến độ, chất lượng và kết quả xử lý đối với từng công trình, dự án thuộc phạm vi phụ trách.

Đối với các khó khăn, vướng mắc, khi xem xét giải quyết cần phải xác định rõ yếu tố lỗi của cơ quan nhà nước hay của doanh nghiệp, là chủ quan hay khách quan, trực tiếp hay gián tiếp. Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu cơ sở pháp lý, thực tiễn và hoàn cảnh lịch sử cụ thể để đánh giá tường tận vấn đề trên nhiều khia cạnh, làm rõ nguyên nhân tồn đọng, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

"Không hợp thức hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại; hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài; nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để trục lợi, tư lợi", kế hoạch nêu rõ.

Đáng chú ý, thành phố thực hiện miễn trừ, loại trừ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia tham mưu, xử lý các tồn đọng đã tuân thủ đầy đủ quy trình và không vụ lợi theo Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 260/2025 và Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội.

Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu

Trên tinh thần đó, UBND TP.HCM sẽ rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn. Hệ thống gồm 421 dự án đã có định hướng tháo gỡ khó khăn nhưng chưa hoàn thành; các công trình được cập nhật mới theo kiến nghị; công trình tiếp tục tháo gỡ sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và dự án được cơ quan cấp trên chuyển về thành phố xử lý.

Cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng kéo dài được phân loại theo nhóm và lĩnh vực để theo dõi, phân công tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm rõ người, rõ việc.

Việc phân loại theo nguồn vốn đầu tư gồm 3 nhóm: Công trình, dự án đầu tư công; công trình, dự án đầu tư PPP; công trình, dự án đầu tư tư nhân.

Cạnh đó, phân loại theo lĩnh vực gồm 5 lĩnh vực: Đất đai; quy hoạch; thủ tục đầu tư; xây dựng; thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án.

Sở Tài chính có nhiệm vụ thông báo về đường link trên trang thông tin điện tử của Sở để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhập thông tin, cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ.

Thời gian thu thập dữ liệu đợt 1 từ ngày 21-5 đến trước 15 giờ ngày 24-5. Đợt 2 diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 10-6.