Chủ tịch TP.HCM: Tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng là mệnh lệnh chính trị 02/06/2026 14:53

(PLO)- Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được, việc phải tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm 2026 là mệnh lệnh chính trị của TP.HCM, dù có khó khăn cỡ nào cũng kiên quyết thực hiện.

Ngày 2-6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Nghị quyết số 29/2026 Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026 Quốc hội.

Giải quyết cơ bản "cục máu đông"

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhìn lại chặng đường hơn một năm qua với nhiều thử thách, nhưng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đồng hành cùng nhau, cho đến nay, TP rất tự hào về kết quả đạt được trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng. Cơ bản chúng ta đã hoàn thành giải phẫu “cục máu đông” của nền kinh tế TP, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đã cơ bản giải quyết 100% dự án tồn đọng với 834/834 dự án. Trong đó, khoảng 50% dự án đã hoàn tất hoàn toàn, 50% còn lại đã có hướng chỉ đạo giải quyết và các sở, ngành cùng doanh nghiệp đang tiếp tục xử lý.

Với số lượng dự án nêu trên, có hơn 206.000 tỉ đồng và 17.000 ha đất được đưa vào triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP. Qua đó, góp phần vào tốc độ tăng trưởng của TP.HCM năm 2025 đạt 8,03% và quý I-2026 đạt 8,27%. Đây là tốc độ tăng trưởng quý cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng bằng khen cho các sở, ngành có thành tích xuất sắc, có sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ảnh: LÊ THOA

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM cùng các địa phương kiến nghị Trung ương ban hành nhiều cơ chế đột phá như Kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170 và Nghị quyết 265 của Quốc hội cũng như Nghị quyết 212 của Chính phủ.

Đặc biệt, gần đây, Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành các văn bản mang tính chất bản lề như Kết luận 24, Nghị quyết 29 và Nghị định 147. Đây chính là nền tảng thể chế, “liều thuốc” để chữa căn bệnh không dám làm trong thời gian qua, đồng thời là bệ phóng để TP tháo gỡ toàn bộ các dự án trong năm 2026 nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông cho biết Tổ công tác đặc biệt của TP đã được thành lập ở giai đoạn 1 và hiện nay tiếp tục được củng cố để thực hiện giai đoạn 2, giai đoạn về đích, với phương châm “6 rõ, 3 không”.

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đảm nhận vai trò Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt; Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy làm Tổ phó Thường trực trực tiếp chỉ đạo, điều hành và có quyền mời các Phó Chủ tịch khác tham gia.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ trong năm 2026

Trước những kết quả nổi bật nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng. Theo ông, vẫn còn nhiều dự án tồn đọng mà chỉ mới “điểm danh” ở giai đoạn 1 với hơn 330 dự án. Hiện TP mở thêm thời hạn tới 9-6 để các doanh nghiệp đăng ký dự án cần tháo gỡ. Cơ quan thẩm quyền của TP sẽ sàng lọc, phân nhóm theo Kết luận 24, Nghị quyết 29, Nghị định 147 để giải quyết một cách căn cơ.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026 Quốc hội. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông, các cơ sở pháp lý này là cơ hội cuối cùng để TP tháo gỡ toàn bộ dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, giải phóng triệt để tất cả nguồn lực đang bị tồn đọng, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thời gian tới, Chủ tịch TP.HCM đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu để đảm bảo không còn dự án nào bị bỏ sót. Doanh nghiệp cần đăng ký sớm thông qua nền tảng của Sở Tài chính, chậm nhất là ngày 9-6. Các sở, ngành tập hợp để đưa vào kế hoạch giải quyết trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với đại diện doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA

Các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, vận dụng tối đa nền tảng pháp lý mới trên nguyên tắc cốt lõi: rõ ràng, trách nhiệm. Không lấy lý do xử lý vi phạm để làm cớ trì hoãn.

Phải đưa công trình vào vận hành ngay để phục vụ nhân dân, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng chính sách tháo gỡ để trục lợi, hợp thức hóa sai phạm gây thất thoát ngân sách.

Bất kỳ vi phạm nào đều phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao bằng khen cho cá nhân, tập thể. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải hoàn thành dứt điểm các dự án tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch trong năm 2026. Đây là mệnh lệnh chính trị của TP, dù có khó khăn cỡ nào, chúng tôi cũng kiên quyết thực hiện, ông khẳng định.

Người đứng đầu UBND TP.HCM cũng cho biết TP.HCM sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo niềm tin để hành động. Theo ông, Kết luận 24 Bộ Chính trị và Nghị quyết 29 của Quốc hội đã quy định rõ về việc miễn trừ, loại trừ trách nhiệm cho tập thể, cá nhân thực hiện đúng quy định. Lãnh đạo TP cam kết luôn đứng đằng sau bảo vệ các cán bộ có tâm huyết, bản lĩnh, hành động vì sự phát triển chung của TP không vụ lợi.

Đồng thời, chính quyền TP sẽ tháo gỡ vướng mắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn, đóng góp vào tăng trưởng.

Ngược lại, các doanh nghiệp sau khi được tháo gỡ cũng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành; phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước để tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Những doanh nghiệp được tháo gỡ nhưng tiếp tục chây ỳ, không triển khai dứt điểm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách ưu tiên hỗ trợ và sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định pháp luật, người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định.