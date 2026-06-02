TP.HCM tiếp tục luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị lệch về khối lượng công việc 02/06/2026 10:54

(PLO)- TP.HCM sẽ chủ động luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị có khối lượng công việc chênh lệch, chuyển mạnh sang tư duy quản trị phát triển nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.HCM.

Rà soát, luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị

Thông báo kết luận nêu rõ, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Qua một năm vận hành, mô hình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, mặc dù vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận nêu rõ các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả vận hành mô hình mới; tập trung làm rõ những nội dung đã thực hiện tốt, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp; khắc phục tình trạng báo cáo chung chung, phản ánh chưa đầy đủ thực tiễn triển khai tại cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm địa bàn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chuyển từ tư duy xin - cho sang tư duy "tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; vượt qua tâm lý e ngại, áp lực trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Kết luận cũng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn; chủ động điều chỉnh, phân công, luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị còn chênh lệch về khối lượng công việc nhằm phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ bảo đảm thực chất, khách quan, công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng hình thức, cảm tính, nể nang, cào bằng trong đánh giá, xếp loại cán bộ.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp Đảng ủy UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy; bố trí, xếp sắp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời tham mưu điều chỉnh đối với những nơi còn khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí nhân sự bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; khuyến khích thực hiện thi tuyển, sát hạch; chủ động thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tham gia hệ thống chính trị.

Có cơ chế giải quyết hài hòa chế độ, chính sách cho đội ngũ

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, sát yêu cầu công việc; chú trọng hình thức đào tạo gắn với thực hành, hướng dẫn trực tiếp kỹ năng xử lý công việc thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, kỹ năng điều hành, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và sử dụng các nền tảng, phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành tại cơ sở.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số đối với đội ngũ lãnh đạo cấp xã theo hướng thực hành, cập nhật thường xuyên; nghiên cứu cơ chế đào tạo, cập nhật kiến thức định kỳ hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, cơ sở.

Khuyến khích cán bộ, công chức chủ động học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương, đơn vị; tăng cường trao đổi mô hình, cách làm hiệu quả trong giải quyết công việc thực tiễn.

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; không để kéo dài, phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp né tránh trách nhiệm, thiếu phối hợp, hướng dẫn không rõ ràng, thiếu thống nhất hoặc gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hệ thống chính trị; khắc phục tình trạng cục bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc tồn đọng liên quan đất đai, khiếu nại, tố cáo, chế độ, chính sách và các vấn đề dân sinh phát sinh tại địa phương; chủ động nắm tình hình, xử lý từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp nhằm giải quyết hài hòa chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy; bảo đảm phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tiễn của thành phố. Rà soát, tham mưu việc phân bổ biên chế, nguồn lực bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, quy mô dân số, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn; không thực hiện phân bổ cào bằng giữa các địa phương, đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả biên chế, nguồn lực được giao; bố trí nhân sự phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ.