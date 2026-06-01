Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng 01/06/2026 21:17

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong muốn Hải Phòng phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Chiều 1-6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hải Phòng phải đi đầu và đóng góp cho cả nước

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Thủ tướng cho biết việc triển khai các đợt kiểm tra vừa qua là một trong những nét rất mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào thực tiễn như thế nào, rút kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa thành cơ chế, chính sách áp dụng chung.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Hải Phòng. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Đánh giá kết quả, Thủ tướng cho biết Hải Phòng đã đổi mới rất mạnh mẽ tư duy quản trị, điều hành, chuyển tư duy sang "kiến tạo phát triển", phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nhưng chưa đồng đều giữa các cấp, các sở ngành và xã phường.

Về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách.

"Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57", Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước…

Thủ tướng cũng đề cập những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57 như hạ tầng số, cơ sở dữ liệu tại một số địa bàn, lĩnh vực còn chưa đồng bộ; kinh phí bố trí trong tổng chi ngân sách còn thấp… Đồng thời, thành phố chưa mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng các sản phẩm công nghệ chiến lược. Mặt khác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng khả năng cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực cũng là vấn đề rất thách thức với thành phố.

Mạnh dạn đề xuất để tạo cơ chế cho Hải Phòng phát triển

Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Trong đó, cần rà soát chủ động và có phương án tổ chức bộ máy trong chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, phù hợp tình hình từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin; đồng thời chủ động, mạnh dạn đề xuất với Trung ương các vấn đề từ thực tiễn; hoàn thành sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan.

Cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13-14%.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng triển khai đúng hạn, chất lượng các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao; tăng nguồn lực ngân sách địa phương cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm việc phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp để mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng trong các lĩnh vực Hải Phòng có tiềm năng, thế mạnh; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

Về thực hiện Quy định 366, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm ban hành hướng dẫn thay thế để phù hợp quy định của Bộ Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh cần các tiêu chí định lượng sát hơn để đánh giá cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng phản hồi, cho ý kiến với những nội dung kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Chính phủ, giao cụ thể các bộ ngành xem xét, xử lý; cho biết Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.