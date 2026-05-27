Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp định vị mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, logistics, nông nghiệp giá trị cao 27/05/2026 13:44

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu Đồng Tháp đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát huy tiềm năng nông nghiệp, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và thể chế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Theo Báo Chính phủ, ngày 27-5, tại Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Theo các báo cáo tại cuộc làm việc, năm 2025, Đồng Tháp đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu. Bước sang quý I-2026, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 12,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 51,5% dự toán năm và tăng 107,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định.

Hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận kết quả khả quan khi tỉnh thu hút 6 dự án mới, trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đạt 2.914 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm, tổng vốn thu hút đầu tư đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm ước đạt 2.008 tỷ đồng, tương đương 18,8% kế hoạch được giao.

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được địa phương tập trung thực hiện. Cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng thời, tỉnh đã xử lý 8/12 dự án tồn đọng, kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, hạ tầng là điểm nghẽn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế quý I-2026 của tỉnh đạt 6,14%, thấp hơn kế hoạch đề ra (6,95-7%) và thấp hơn mức tăng trưởng chung cả nước (7,83%).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, thu ngân sách chưa bền vững. Giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, chưa đạt yêu cầu. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, trong khi môi trường đầu tư kinh doanh vẫn tồn tại nhiều rào cản.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng vẫn đối mặt nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là điểm nghẽn về hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối liên vùng. Điều này làm chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hạ tầng nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu cũng đặt ra nhiều thách thức cho địa phương.

Định vị lại mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế nông nghiệp

Theo Thủ tướng, Đồng Tháp có vị trí quan trọng ở trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, kết nối với TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và TP Cần Thơ, cùng nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp như lúa gạo, cá tra, trái cây.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, không chỉ trông chờ vào hỗ trợ ngân sách mà cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, Đồng Tháp cần nghiên cứu, xác định lại mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và nông nghiệp giá trị cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông thủy sản. Định hướng hình thành các vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp trọng điểm.

Về nông nghiệp, cần phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Việc chuyển đổi đất lúa phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an ninh lương thực.

Ở lĩnh vực dịch vụ, Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn, đưa Đồng Tháp trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực. Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp với các sản phẩm đặc trưng.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài. Theo Thủ tướng, các dự án này có quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng. Nếu được khơi thông, sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Cùng với đó, tỉnh cần rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm hiệu quả, tính lan tỏa và kết nối. Việc phân bổ vốn phải gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư và giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước.

Nâng cao hiệu lực bộ máy, ưu tiên cán bộ cơ sở

Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã.

Việc sắp xếp, bố trí, đào tạo cán bộ cần phù hợp với thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, tài chính và công nghệ thông tin. Đồng thời, cần tăng cường điều chuyển cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở.

Thủ tướng cho biết, chính sách tiền lương và chế độ sẽ được điều chỉnh đồng bộ, trong đó ưu tiên cho cán bộ cấp xã và các vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính, giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư.

Ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tỉnh cần triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, y tế, trong đó có việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân; đồng thời xây dựng hệ thống trường học tại khu vực biên giới.

Song song đó, địa phương phải tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Đồng Tháp trong quá trình phát triển, đồng thời đề nghị tỉnh nỗ lực hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới.