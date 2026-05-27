Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100 trường nội trú ở xã biên giới trước ngày 30-8 27/05/2026 09:29

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có ý nghĩa chiến lược về phát triển giáo dục, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tạo nguồn cán bộ tại các vùng biên giới, Bộ GD&ĐT đã báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng các trường nội trú.

Huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ

Ngày 18-7-2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Tiếp đó, ngày 26-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 298 xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự điều hành của Chính phủ, chương trình đã được triển khai nhanh chóng. Từ tháng 7-2025, 28 trường tại một số địa phương đã tổ chức khởi công. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo và dự lễ khởi công hai trường tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 9-11-2025, 72 trường nội trú liên cấp còn lại trong giai đoạn đầu đồng loạt khởi công tại 17 tỉnh, thành phố nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026-2027.

Trên khắp các xã biên giới đất liền, các địa phương và đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những khối nhà chính của Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cơ bản đã được hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công. Ảnh: TTXVN

Tại tỉnh Lai Châu, địa phương triển khai xây dựng 11 trường tại 11 xã biên giới thuộc dự án 229 trường phổ thông nội trú trên toàn quốc. Năm 2025, tỉnh triển khai 5 trường tại các xã Phong Thổ, Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum và Dào San.

Trên công trường Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Tần, hơn 500 công nhân được huy động thi công liên tục theo phương thức 3 ca, 4 kíp để hoàn thành công trình vào ngày 20-6-2026.

Hai trường ở Phong Thổ và Pa Tần dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 6-2026, các trường Bum Nưa và Hua Bum hoàn thành trước ngày 30-8. Riêng trường Dào San gặp khó khăn do địa chất yếu, sụt lún mái ta-luy ảnh hưởng nhà dân và đang được các nhà thầu tập trung xử lý.

Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông liên cấp tại 15 xã biên giới với tổng vốn gần 3.340 tỉ đồng. Các công trình được đầu tư đồng bộ về phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, bãi tập và hạ tầng kỹ thuật.

Bốn trường tại Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch khởi công cuối năm 2025 đang được tăng tốc thi công phần kết cấu chính và hoàn thiện. Mười một dự án còn lại đã khởi công vào tháng 3-2026. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết đang rà soát từng phần việc để điều chỉnh biện pháp thi công các hạng mục chậm tiến độ.

Tại tỉnh An Giang, địa phương có 14 xã, phường biên giới đất liền đã khởi công 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình vào ngày 19-3-2026 với tổng mức đầu tư hơn 388 tỉ đồng.

Hiện công trình Vĩnh Gia đạt khoảng 75% khối lượng xây dựng, Giang Thành đạt 62,5%, riêng công trình Khánh An đã đạt 98%.

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng HAG Lê Văn Hiệu, đơn vị thi công trường Vĩnh Gia, cho biết nhà thầu đang duy trì 300 công nhân làm việc 3 ca mỗi ngày, đặt mục tiêu hoàn thành hơn 97% khối lượng vào ngày 30-6, sớm hơn hai tháng so với hợp đồng.

Tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương

Nhiều địa phương hiện đối mặt với các khó khăn như địa chất phức tạp, thiếu hụt nhân công, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng gây áp lực lên hợp đồng. Tại Cao Bằng, một số dự án mới hoàn thành 11-13,5% khối lượng, trong đó Trường nội trú liên cấp Tổng Cọt có tiến độ thấp nhất.

Tại Nghệ An, do khoảng cách xa trung tâm, địa hình phức tạp, chi phí xây dựng tăng từ 15-20%. Trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai phải điều chỉnh thiết kế do sạt lở ta-luy, chậm tiến độ một tháng so với kế hoạch.

Công trường xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

Để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, Thủ tướng ban hành Công điện 42 yêu cầu các địa phương triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30-8-2026.

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, trình quyết định trước ngày 25-5-2026. Bộ cần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các dự án còn lại và dự thảo nghị định quy định chính sách đối với học sinh, trường phổ thông nội trú; hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, bổ sung biên chế phục vụ, chăm sóc học sinh nhỏ tuổi.

Bộ Tài chính được yêu cầu rà soát phương án phân bổ nguồn vốn còn lại, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Các bộ gồm Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn về an ninh công trường, nhân lực, vật liệu xây dựng và thủ tục đất đai. Lực lượng vũ trang được yêu cầu hỗ trợ nhân công, máy móc, phương tiện tại các địa bàn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh biên giới đất liền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án; chủ động xây dựng đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh, bố trí giáo viên. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên.