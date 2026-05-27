Bộ Chính trị quyết định 19 nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 27/05/2026 09:32

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm 19 thành viên. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sáu Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

﻿Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữa tháng 3-2026. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

12 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu và Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng

Theo Quy định 191 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trọng tâm của phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Trọng tâm phòng, chống tiêu cực là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo cũng trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Theo quy định 191, Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Ban chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ sáu tháng một lần, họp bất thường khi cần. Thường trực Ban chỉ đạo họp thường kỳ ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.