Đổi mới tư duy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 21/01/2026 07:00

(PLO)- Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, niềm tin của Nhân dân được củng cố, kỷ cương được tăng cường. Văn kiện Đại hội XIV cũng tiếp tục đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển.

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí Lê Minh Trí, xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

Đồng chí Lê Minh Trí: Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu tiếp tục được chỉ đạo kiên quyết, toàn diện, bài bản, có bước đột phá lớn.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, mạnh mẽ. Công cuộc đấu tranh này được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ. Đến nay, không chỉ ở cấp Trung ương mà nhiều địa phương cũng làm tốt.

Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường. Cơ quan chức năng đã xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước và xử lý hình sự. Nhiều vụ án có quy mô rất lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ đã bị xử lý. Điển hình là các sai phạm có tổ chức đan xen theo kiểu “hệ sinh thái”, hoạt động khép kín trong ngân hàng, chứng khoán, định giá, công chứng tư nhằm thao túng thị trường, đấu giá, đấu thầu, trục lợi chính sách và dịch bệnh.

Kết quả thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt ngày càng tốt hơn, nhanh hơn. Sự phối hợp giữa cơ quan kiểm tra Đảng và các cơ quan tố tụng ngày càng chặt chẽ. Đây là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ qua.

Phóng viên: Vậy đâu là các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV và thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Minh Trí: Thời gian tới, công tác này phải thực hiện được các mục tiêu Đại hội XIV đặt ra. Trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo vừa xử lý nghiêm minh, vừa nhân văn. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới.

Để làm được điều đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm. Phải gắn với hoàn thiện thể chế, bám sát Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật. Đồng thời, thực thi hiệu quả Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhằm phát huy nguồn lực này để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chúng ta cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai để khơi thông nguồn lực; kịp thời bịt các lỗ hổng pháp lý, không để kẻ xấu lợi dụng. Những quy định gây cản trở hoặc không khả thi trong thực tiễn phải được sửa đổi để tạo hành lang pháp lý cho đất nước phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phải tăng cường phòng ngừa, nhất là phòng chống lãng phí. Trong đó, coi trọng việc Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự, hành chính để bảo vệ lợi ích công. Khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác xử lý sai phạm để xem xét giảm nhẹ; tăng phòng ngừa, xử lý sớm vi phạm để giảm xử lý hình sự.

Cần tăng cường tính công khai, minh bạch, hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng kiểm soát tài sản toàn xã hội. Các thiết chế phòng chống tham nhũng phải hoạt động hiệu năng, không chồng chéo. Đồng thời, nghiên cứu chính sách bảo vệ người đổi mới sáng tạo, có hành lang an toàn cho người dám làm và chế tài nghiêm với người né tránh trách nhiệm.

Cuối cùng, phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính. Đặc biệt, phải phòng chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chức năng để xứng đáng là cơ quan “liêm chính của liêm chính”.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!