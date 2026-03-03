TP.HCM sẽ có bãi đậu xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám, số 1 Lý Thái Tổ, 23 tháng 9 03/03/2026 16:01

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin với cử tri rằng TP sẽ đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám. Việc này nhằm hạn chế đậu xe trên lòng đường, góp phần xây dựng đô thị văn minh hơn.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận vào sáng 3-3.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Đầu tư bãi đậu xe ngầm ở các công viên

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chia sẻ với cử tri ba phường về hai nhóm việc quan trọng cần làm ngay của địa phương.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc thứ nhất là xử lý những tồn tại cũ. Trong đó có bốn điểm nghẽn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và ma túy. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra hàng loạt đầu việc khác phải quan tâm như chung cư chưa có giấy tờ, khiếu kiện, tranh chấp đất đai… mà TP có trách nhiệm phải xử lý.

Phần việc thứ hai là tập trung phát triển TP.HCM để đạt mục tiêu trở thành nơi đáng sống hơn, cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Ông nêu định hướng TP sẽ đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa đô thị.

“TP.HCM không chỉ phát triển cho mình mà còn với tư cách là một cực tăng trưởng, đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của cả nước nên nhiệm vụ của TP là không dễ dàng” - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay.

Nêu những công việc cụ thể, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết trước hết cần có quy hoạch phát triển tổng thể TP.HCM. Hiện nay, TP đang thuê tư vấn hàng đầu quốc tế để lập quy hoạch và yêu cầu phải hoàn thành vào cuối năm nay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin nhiều nội dung về định hướng phát triển TP đến cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Về trật tự an toàn xã hội, ông nói TP.HCM phải phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy. Bí thư Thành ủy chia sẻ ma túy là nguồn cơn của rất nhiều loại tội phạm. Vì vậy, TP.HCM sẽ có giải pháp tổng hợp, nghiên cứu xây dựng trung tâm cai nghiện lớn để quản lý và điều trị. TP quyết tâm thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản trở thành "Thành phố không ma túy".

Thông tin thêm, ông Trần Lưu Quang cho biết TP có lộ trình di dời một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và y tế ra vùng ven để giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm. Những cơ sở này sẽ bám vào các tuyến đường sắt đô thị để thuận tiện đi lại. Đồng thời, TP sẽ sắp xếp lại nhà, đất công theo thứ tự ưu tiên cho giáo dục, y tế và mảng xanh.

Về hạ tầng, Bí thư Thành ủy cho biết theo quy hoạch tới năm 2035, TP.HCM sẽ có 27 tuyến đường sắt đô thị. TP phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành ba tuyến quan trọng: Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, Bí thư TP.HCM chia sẻ TP sẽ đầu tư bãi đậu xe ngầm ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám. Những bãi xe này có thể kết hợp trung tâm thương mại để thu hút đầu tư. TP cũng tập trung sửa chữa chung cư cũ và thực hiện các đột phá như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do…

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận có đủ điều kiện để trở thành mô hình điểm của TP trong việc xây dựng địa bàn không ma túy, từ đó nhân rộng ra nơi khác.

Đại biểu và các cử tri phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận tham dự hội nghị tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Cử tri mong TP được chủ động nguồn lực

Trước đó, sau khi nghe giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang và chương trình hành động của năm ứng cử viên, cử tri ba phường đã gửi gắm nhiều nguyện vọng đến các ứng viên.

Cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận bày tỏ ủng hộ chủ trương xây dựng hệ thống đánh số, gắn biển số nhà đồng bộ bằng công nghệ GIS. Theo bà, dù còn nhiều khó khăn do đặc thù hẻm nhỏ, địa chỉ phức tạp nhưng nếu quyết tâm thực hiện thì việc này sẽ góp phần xây dựng TP.HCM trật tự, văn minh và đáng sống hơn.

Cử tri Nghiêm Xuân Hoàng, phường Phú Nhuận, kỳ vọng đại biểu nếu trúng cử sẽ giữ đúng cam kết, tăng cường gắn bó với cử tri, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao đời sống người dân.

Cử tri TP.HCM nêu các kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Còn cử tri Nguyễn Đại Lượng, phường Cầu Kiệu nhấn mạnh việc lựa chọn đại biểu chất lượng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành luật và giám sát quyền lực. Ông đặc biệt đề nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng theo hướng minh bạch, có chế tài đủ mạnh để củng cố niềm tin của nhân dân.

Cử tri Bùi Phi Hùng, phường Đức Nhuận, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TP.HCM, tăng phân cấp, phân quyền đi đôi với minh bạch, TP chủ động nguồn lực, giải quyết hiệu quả các vấn đề hạ tầng và dân sinh.

Thay mặt năm ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri và có giải đáp, thông tin làm rõ.