Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho 5 nhân sự mới được chỉ định, bổ nhiệm 03/03/2026 17:03

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với năm lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Chiều 3-3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với năm lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng về công tác cán bộ. Ảnh: VGP

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thực hiện các quy trình, thủ tục; Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giao quyền với bốn làm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: VGP

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến có 33 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: VGP

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong có kinh nghiệm 32 năm công tác, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình...

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: VGP

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, có kinh nghiệm 27 năm công tác trong ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quản lý như: Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Đình Khang có kinh nghiệm 37 năm công tác, từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: VGP

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Trịnh Việt Hùng có 26 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai...

Trao quyết định và chúc mừng các nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, các cán bộ đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản; trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực của các cán bộ trên các cương vị công tác; dù ở vị trí nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng tặng hoa các nhân sự mới được bổ nhiệm. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách bộc lộ, phát sinh, đặt ra nhiều thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm những cương vị lãnh đạo mới cùng các lãnh đạo ngành mình, cơ quan, đơn vị mình tập trung thực hiện tốt các trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cán bộ được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới quan trọng. Ảnh: VGP

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2025. Tất cả theo tinh thần "vừa phải giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng, vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển".

Nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên. Cùng đó, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn.

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, phát biểu thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VGP

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới các cán bộ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, bản lĩnh, cùng tập thể Lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, khẳng định đây là niềm vinh dự song cũng hết sức nặng nề với nhiệm vụ mới, môi trường mới, yêu cầu mới rất cao; đòi hỏi bản thân mỗi người phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, cố gắng để thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu công việc.