Hà Nội xem xét thành lập Sở An toàn thực phẩm 15/06/2026 16:58

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về tổ chức bộ máy, trong đó giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND TP xem xét phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm phù hợp với chủ trương của Trung ương.

Chiều 15-6, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP và Ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thay mặt UBND TP báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế.

Theo ông Tuấn, việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND các cấp được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Việc mở rộng khung tổ chức bộ máy không làm phát sinh biên chế được giao. Việc này hướng tới thiết kế bộ máy linh hoạt, tăng cường phân cấp, phân quyền và cho phép bố trí số lượng sở, phòng chuyên môn phù hợp khối lượng công việc.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về tổ chức bộ máy, trong đó sẽ xem xét phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm

Thành phố sẽ thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp lại biên chế hiện có từ các cơ quan, đơn vị đang thực hiện kiêm nhiệm hoặc có chức năng tương đồng. Quá trình này gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Theo nghị quyết được thông qua, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội không quá 18 sở, tăng 3 sở so với hiện nay (hiện có 15 sở).

Đáng chú ý, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, trước mắt các cơ quan, đơn vị được giao nghiên cứu, báo cáo UBND TP xem xét phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Việc này phải phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Một sở tăng thêm còn lại sẽ được xem xét thành lập khi thực sự cần thiết, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu phát triển của Thủ đô trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, nghị quyết quy định khung tối đa không quá 3 tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP, tăng 1 đơn vị so với hiện nay. Các tổ chức hiện có gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố.

Đối với cấp xã, HĐND TP Hà Nội quy định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã không quá 5 đơn vị và không quá 2 tổ chức hành chính khác.

Theo phương án được trình, cấp xã sẽ có Văn phòng HĐND và UBND; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Ngoài ra, cấp xã có thể thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và một tổ chức hành chính khác khi thực sự cần thiết. Điều này bảo đảm đồng bộ với cấp thành phố và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Về cơ cấu Ủy viên UBND TP Hà Nội, nghị quyết quy định số lượng không quá 6 người, gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn tham mưu các lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đối với cấp xã, số lượng Ủy viên UBND xã, phường không quá 5 người, gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn tham mưu lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Trưởng Công an cấp xã.