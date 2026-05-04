Cử tri Hà Nội kiến nghị lập 'danh sách đen' cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 04/05/2026 09:46

(PLO)- Cử tri kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các địa biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cần lập "danh sách đen" cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm công khai trên phạm vi toàn quốc để nhân dân theo dõi, giám sát.

Sáng 4-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại 10 phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhằm thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc diễn ra tại điểm cầu chính ở trụ sở HĐND - UBND phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu còn lại.

Đề xuất “danh sách đen” cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Nguyễn Xuân Tùng (phường Ô Chợ Dừa) cho rằng an toàn thực phẩm tiếp tục là vấn đề “nóng”, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Theo cử tri, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng hóa chất bảo quản, cũng như thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn ra tinh vi, khó kiểm soát. Do đó, cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự nghiêm khắc thay vì chủ yếu xử phạt hành chính như hiện nay để tăng tính răn đe.

Cử tri Nguyễn Xuân Tùng (phường Ô Chợ Dừa).

Một vấn đề được cử tri Tùng chỉ ra là sự chồng chéo trong quản lý giữa các bộ, ngành, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Từ thực tế này, ông đề xuất cần có mô hình quản lý tập trung hơn hoặc quy định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Đáng chú ý, trước thực trạng thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt và sản phẩm tự chế được bán tràn lan trên các nền tảng số, cử tri Nguyễn Xuân Tùng kiến nghị siết chặt quy định đăng ký kinh doanh online, các sàn thương mại điện tử cũng phải liên đới chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm được bày bán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường nội đô.

Cử tri cũng phản ánh khó khăn của người nông dân khi muốn sản xuất sạch theo các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP nhưng gặp trở ngại về chi phí chứng nhận và đầu ra sản phẩm. Vì vậy, Nhà nước cần hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và kết nối chuỗi cung ứng, giúp đưa thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý.

Đặc biệt, để nâng cao khả năng phòng tránh của người dân, cử tri đề xuất thiết lập hệ thống “danh sách đen” công khai trên phạm vi toàn quốc.

"Danh sách này sẽ cập nhật các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm, qua đó giúp người dân nhận diện, giám sát và chủ động tẩy chay" - cử tri Nguyễn Xuân Tùng đề nghị.

Kỳ vọng Luật Thủ đô tạo động lực phát triển mới

Liên quan đến Luật Thủ đô sửa đổi, cử tri Khuất Minh Trí (phường Cửa Nam) đánh giá việc Quốc hội thông qua đạo luật với 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội dành cho Hà Nội là bước đi mang tính chiến lược.

Theo cử tri, quy định này mở ra không gian tự chủ lớn hơn cho chính quyền thành phố trong việc hoạch định và triển khai chính sách, phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn là yêu cầu cao về trách nhiệm và năng lực quản trị. Để luật phát huy hiệu quả, cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa TP Hà Nội với các bộ, ngành trung ương.

Cử tri Khuất Minh Trí (phường Cửa Nam).

Cử tri đề nghị, thứ nhất việc lập quy hoạch tổng thể Thủ đô cần có sự hướng dẫn, phối hợp từ các cơ quan trung ương nhằm đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia và vùng.

Thứ hai, trong lĩnh vực giáo dục, khi thành phố được bổ sung chương trình giáo dục địa phương, cần phối hợp với Bộ GD&ĐT để đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, nội dung cốt lõi của chương trình quốc gia.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri.

Thứ ba, trong chăm sóc sức khỏe, cần có sự phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng mạng lưới y tế đồng bộ, đặc biệt là hệ thống cấp cứu ngoại viện và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, cử tri cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát của HĐND, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để người dân tham gia giám sát, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi từ cơ chế đặc thù.