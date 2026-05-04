Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 04/05/2026 10:02

(PLO)- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa khẳng định, Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

Từ ngày 5 đến 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới định hình khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ), tháng 9-2024. Ảnh: VGP

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh, quan hệ Ấn Độ – Việt Nam là mối quan hệ "bầu trời không phải là giới hạn", mang tính năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn.

Hai nước không chỉ củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị, quốc phòng, an ninh, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối và đẩy mạnh thương mại song phương.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ đối tác "đa lĩnh vực, dựa trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau".

Kể từ năm 2016, lãnh đạo hai nước đã có hơn 25 cuộc gặp cấp cao, phản ánh sự gắn kết chặt chẽ về chính trị. Hợp tác quốc phòng – an ninh được triển khai năng động ở tất cả các cấp.

Trong khi đó, thương mại song phương tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đạt khoảng 16 tỉ USD, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Về kết nối, nếu như trước đây chưa có đường bay thẳng, thì hiện nay hai nước đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần, trở thành "hệ số nhân" thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại. Năm vừa qua, lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt gần 900.000 lượt.

Hợp tác văn hóa tiếp tục là điểm sáng, với Phật giáo đóng vai trò là cầu nối tinh thần giữa hai nền văn minh lâu đời. Đặc biệt, việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam trong năm 2025 được xem là dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ văn hóa – tâm linh giữa hai quốc gia.

Đại sứ Tshering W. Sherpa bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng quan hệ hai nước, khẳng định "hành trình này chỉ mới bắt đầu".

Theo Đại sứ, quan hệ Ấn Độ – Việt Nam không chỉ được nhìn nhận trong khuôn khổ hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1972) hay 10 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016), mà còn bắt nguồn từ nền tảng gắn kết lâu đời giữa hai nền văn minh, trong đó Phật giáo là sợi dây kết nối xuyên suốt.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. Ảnh: VGP

Đánh giá về triển vọng hợp tác, Đại sứ cho rằng, dù kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 16 tỉ USD, hai bên hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn nữa.

Cả hai quốc gia đều đang hưởng lợi từ cơ cấu dân số "giai đoạn vàng", xã hội giàu khát vọng và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển hóa các giá trị chung và sự tin cậy thành các kết quả hợp tác cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Đại sứ Tshering W. Sherpa kỳ vọng hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, dược phẩm, cũng như các ngành công nghiệp như ô tô, vận tải và hạ tầng kết nối.

Về chiến lược, Việt Nam được xác định là đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong chính sách "Hành động Hướng Đông" và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hai nước cùng chia sẻ quan điểm thúc đẩy phát triển, hòa bình và ổn định, thay vì cạnh tranh.

Khẳng định vai trò trung tâm của người dân trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ nhấn mạnh giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững nhất của quan hệ song phương.

Ấn Độ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Với nền tảng vững chắc và dư địa hợp tác rộng mở, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, Đại sứ Tshering W. Sherpa tin tưởng.