Thanh Hóa chốt phương án làm trục giao thông Đông - Tây hơn 5.600 tỉ 25/05/2026 15:57

(PLO)- Thanh Hóa đã xây dựng phương án hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối khu vực miền núi phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh này và kết nối 5 trục giao thông lớn gồm đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, Cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A và đường ven biển.

Ngày 25-5, Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Đức Thái đã có buổi kiểm tra thực địa phương án đầu tư dự án đường giao thông nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã thống nhất phương án 3. Mục tiêu nhằm kết nối tuyến đường ra khu vực ven biển để từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Tối ưu kết nối giao thông, tăng cường liên kết vùng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở khảo sát thực địa và nghiên cứu phương án đầu tư, đơn vị đã đề xuất 3 phương án hướng tuyến. Việc này nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Đức Thái kiểm tra thực địa cùng đoàn công tác trước khi xây dựng trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh. Ảnh: MINH HIẾU

Phương án 1 là phương án đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trước đó, có tổng chiều dài tuyến khoảng 54km, tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỉ đồng.

Theo đó, tuyến đường kết nối trực tiếp các xã miền núi phía Tây với trung tâm tỉnh. Đồng thời, tuyến kết nối các trục giao thông lớn như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, Cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A và đường vành đai phía Tây.

Tuy nhiên, qua rà soát thực địa, các ngành chức năng cho rằng một số đoạn tuyến qua phường Đông Tiến cong cua, gãy khúc, đi qua khu vực dân cư. Điều này phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lâu dài của dự án.

Từ phương án một không khả quan, Sở Xây dựng có phương án 2 đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến nhằm tạo tuyến đi thẳng hơn, thuận lợi hơn cho tổ chức giao thông.

Theo đó, tổng chiều dài tuyến khoảng 57,5km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.700 tỉ đồng. Mức này tăng khoảng 1.000 tỉ đồng so với phương án 1 vì phát sinh chi phí xây dựng cầu vượt sông Chu và đầu tư thêm tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 45, Cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1A.

Phương án 3 được nghiên cứu theo hướng không đầu tư đoạn tuyến qua phường Đông Tiến và khu vực Thiệu Hóa (cũ). Đồng thời, phương án bổ sung đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 ra tuyến đường ven biển với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 64,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỉ đồng.

Theo đó, phương án này hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối khu vực miền núi phía Tây với vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh và kết nối 5 trục giao thông lớn gồm đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, Cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A và đường ven biển.

Tạo động lực mở rộng không gian phát triển

Trong chuyến đi khảo sát thực địa hướng tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường phải được xem xét trong tổng thể định hướng phát triển hạ tầng giao thông và không gian phát triển kinh tế của tỉnh trong dài hạn.

Sơ đồ hướng tuyến đường trục hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa (màu đỏ). Ảnh: MINH HIẾU

Ông Thái nhận định, việc lựa chọn phương án cần bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa phát sinh chi phí không cần thiết. Đồng thời, dự án phải tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển.

Mục tiêu của dự án không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà phải tạo động lực phát triển liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị của tỉnh trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Lê Đức Thái cùng đoàn công tác vừa thống nhất phương án 3, với mục tiêu kết nối tuyến đường ra khu vực ven biển nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông hành lang Đông - Tây đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối từ khu vực miền núi phía Tây ra vùng ven biển, khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến giao thông chiến lược quốc gia, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Ông Lê Đức Thái nhấn mạnh, tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật các thông số kỹ thuật, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, ông Lê Đức Thái yêu cầu.