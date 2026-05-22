Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu 3 nội dung chiến lược phát triển trong giai đoạn mới 22/05/2026 17:11

(PLO)- Điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phân bổ vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở 2025 – 2030 đều là những vấn đề lớn, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Đó là 3 nội dung được ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch gắn với mục tiêu thành cực tăng trưởng mới

Ngày 22-5, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phân bổ vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030.

Trung tâm tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Đức Thái nhấn mạnh, các nội dung trình hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đặt ra trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu tái định vị không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Điều chỉnh quy hoạch lần này không đơn thuần là cập nhật quy hoạch theo yêu cầu kỹ thuật mà phải mở ra tầm nhìn phát triển mới cho Thanh Hóa đặt trong tương quan phát triển vùng và quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: MINH HIẾU

Quy hoạch phải gắn với mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành “một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc”.

Quy hoạch phải bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh dựa trên 5 trụ cột kinh tế gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo (1); nông nghiệp (2); du lịch (3); khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (4); logistics và dịch vụ thương mại (5).

Đặc biệt, quy hoạch tỉnh cần chú trọng khai thác hiệu quả vai trò động lực của khu vực ven biển và Khu Kinh tế Nghi Sơn; đồng thời có cơ chế phát triển riêng cho khu vực miền núi nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HIẾU

Tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, đối với điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình HĐND tỉnh cho ý kiến và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong tháng 5-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh được giao tổ chức công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương; kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ.

UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Không bố trí vốn cho các dự án còn vướng mắc

Liên quan đến các nội dung về phân bổ vốn đầu tư công, nhiều ý kiến đề nghị việc phân bổ nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh dàn trải, đặc biệt phải ưu tiên các công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển mới.

Tại hội nghị các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: MINH HIẾU

Về đầu tư công, Bí thư Thanh Hóa yêu cầu các các sở ngành tỉnh cần tiếp tục rà soát kỹ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu phát triển của từng địa phương, gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cần rà soát chặt chẽ danh mục dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn; chỉ bổ sung vốn cho các dự án đủ điều kiện giải ngân, kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án còn vướng mắc thủ tục, giải phóng mặt bằng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, Bí thư Thanh Hóa nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết liên quan các nội dung được trình tại hội nghị. Ảnh: MINH HIẾU

Đối với dự thảo Nghị quyết “Về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030”, nhiều ý kiến cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở ngày càng cao.

Các đại biểu cho rằng, cần xác định rõ hơn tiêu chí đánh giá cán bộ cơ sở theo hướng lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của Nhân dân và năng lực tổ chức thực hiện làm thước đo; đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Đối với Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản để trình ký ban hành và tổ chức thực hiện.